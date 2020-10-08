Движение по трассе "Каспий" под Рязанью восстановлено после пожара

В Рязанской области восстановлено автомобильное движение по федеральной трассе "Каспий", на участке рядом с воинской частью, где взорвались боеприпасы. Об этом сообщил замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

По его словам, за ночь регулярное движение по трассе "Каспий" полностью восстановлено. Движение же поездов в этом районе не прекращалось.

Дмитрий Булшаков также уточнил. что все жители, проживающие в населенных пунктах рядом с хранилищем боеприпасов, эвакуированы. Сейчас в пунктах временного пребывания находится более ста человек. Все обеспечены питанием.

- На 6.00 утра мы выполнили ряд задач, главная из которых - создание группировки войск и сил, для того чтобы приступить к выполнению задач по ликвидации последствий ЧС, - рассказал заместитель министра обороны.

По словам Булшакова, к утру интенсивность детонации снарядов заметно уменьшилась. В очаге возгорания находится пять пожарных танков, инженерные машины разграждения. Ночью специалисты Минобороны провели наземную разведку, которая позволила определиться с дальнейшими действиями по тушению пожара. В настоящее время военные приступают к ликвидации ЧП.

Тем временем, как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, на рязанский аэродром Дягилево из Псковской и Тверской областей прибыли четыре самолета ИЛ-76. С рассветом после разведки местности на очаги возгорания были сброшены тонны воды и огнегасящей жидкости. К слову, емкость выливных авиационных приборов ВАП-2 этих самолетов - 42 тонны.