Фильм "Блокадный дневник" назван лучшим на ММКФ

Когда-нибудь об этом времени потомки снимут наполненный образами авторский фильм. Как снял о другом странном времени свое кино 45-летний режиссер Андрей Зайцев. Его выстраданный фильм "Блокадный дневник" получил Главный приз - "Золотого Святого Георгия" на Московском кинофестивале в этом году. Андрей Зайцев рассказывал о том, что сценарий картины был написан довольно давно - десять лет назад. Он делился потрясениями, которые в свое время вызвало у него прочтение "Блокадной книги" Даниила Гранина (на произведениях Гранина и Ольги Берггольц - "Февральский дневник" - и базируется сценарий фильма). Зайцев говорил, что того блокадного Ленинграда, который был в 1941-1942 году, он нигде не видел, включая хронику.

"Для меня получился зазор между тем, что я вижу и что читаю у блокадников, и для меня это был сильный диссонанс, и я понял, что хочу рассказать про блокаду глазами этих людей, попытаться передать этот мир в игровом кино. Мне кажется, что у нас этого визуального образа - нет", - говорил Зайцев. И его блокадный Ленинград получился в фильме таким, что вызвал наибольшие споры у всех, кто побывал на показе во время ММКФ. Зрители также отдали этой картине свой приз. Пояснить отчасти это можно и тем, что каждый увидел в ленте свой образ. Кто-то воспринял блокадный Ленинград как "Титаник" во льдах; дорогу дочери к отцу на другой конец города - как Одиссею; встречу с отцом - как разговор с Богом, который наполняет человека, что находится в отчаянии, верой в жизнь. Автор постарался сделать свою работу очень многослойной и вложил в нее множество смыслов. Это пришлось по душе и большому жюри фестиваля под председательством Тимура Бекмамбетова.

Дебют британского режиссера Риши Пэлэма "Хильда" стала триумфатором ММКФ в этом году, получив три награды. Пэлэму на фестивале присудили "Серебряного Георгия" за лучшую режиссуру. Меган Первис, сыгравшая главную роль, стала лучшей актрисой. Ленте достался и Приз международного жюри Федерации иностранной прессы - ФИПРЕССИ.

Картина рассказывает о девушке-подростке, родители которой не выдержали житейских испытаний и сбежали из дома, оставив детей одних. Хильда - старшая девочка в семье - взяла на себя заботу о сестре и брате-грудничке, в общем-то не умея правильно это делать. Пока органы опеки осознали ситуацию, Хильда и ее друзья вели настоящую взрослую жизнь как умели. А помогало выстоять Хильде ее увлечение танцами и дар - талант в этом виде искусства. Риши Пэлэм, получая призы, рассказал, что фильм снимался три года небольшой группой - всего 18 человек. Исполнительница главной роли трудилась неустанно еще за год до съемочного процесса. "Мы закидывали ее в самые злачные уголки Лондона, чтобы она могла прочувствовать своего персонажа. Хильда - это лишь маленькая толика того, что Меган сделает в будущем", - сказал режиссер. Он же признался, что фильм, кроме него самого, актрисы и ее подружки, до Московского кинофестиваля никто не видел.

"Серебряного Георгия" за лучшую мужскую роль получил известный израильский режиссер Гур Бентвич. В картине "Как сыр в масле" он еще и автор сценария, и продюсер, и исполнитель главной мужской роли. Картина близка и понятна каждому, кто снимал и снимает кино. Терзания автора, когда фильм вышел к зрителю - вот о чем в ней речь. Вот такого ненормального в хорошем смысле творца и сыграл Гур Бентвич, особо не перевоплощаясь, потому что эта роль и есть вся его жизнь.

Специальный приз жюри был вручен турецкому фильму "В тени", рассказывающему о том, как себя чувствуют люди в мире машин. Его режиссер Эрдем Тепегез несколько лет назад был победителем ММКФ, и по этой работе видно, что мастерство его только выросло. Тем более - на съемки новой картины его подтолкнул печальный факт: его дядя погиб в результате несчастного случая на производстве.

Спецприз "За многолетнее служение кино" получила на церемонии закрытия ММКФ народная артистка России, режиссер, сценарист Светлана Дружинина. Она приходила на открытие кинофестиваля этом году, но на закрытии присутствовать не смогла, поэтому записала видеообращение. В частности, Светлана Сергеевна поблагодарила в нем члена жюри основного конкурса актрису Марину Александрову, которая вручала приз, за прекрасно исполненную той роль Екатерины Великой. Награду за Светлану Дружинину получил Дмитрий Харатьян - главный герой, созданных Дружининой, всеми любимых "Гардемаринов".

Победителем конкурса документального кино стал корейский фильм "Ноктюрн" (режиссер Гванчо Чон). Он- о музыканте с аутичным расстройством, на творчество которого оказывает влияние современный цифровой мир. Картина также - путешествие. Музыкант с братом впервые без матери отправляются в поездку по Европе, чтобы "отрепетировать" жизнь без нее. И эта дорога приводит к совершенно неожиданным последствиям и для людей, и для искусства.

В конкурсе короткометражного кино лучшей названа картина совместного производства Египта и Франции "Боюсь забыть твое лицо", режиссер Самех Алаа. Сюжет - путешествие главного героя Адама, который идет через весь город, чтобы встретиться с любимой. Таким образом, красной нитью на 42-м Московском кинофестивале прошла тема того, какие пути приходится проходить нам всем по дороге к важным для нас людям, пусть даже дистанция невероятно велика.