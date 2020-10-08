МГУ и TikTok будут вместе популяризировать науку

9 октября стартует 15-й Всероссийский фестиваль NAUKA 0+, самые интересные "активности" которого будет транслировать TikTok.

С 9 по 18 октября зрители платформы получат возможность посмотреть церемонию открытия фестиваля, послушать лекции Нобелевских лауреатов, задать вопрос космонавтам на МКС, выйти на связь с антарктической станцией "Прогресс", принять участие в челлендже "Наука вокруг" и многое другое. Все трансляции будут проходить в TikTok-аккаунте Всероссийского фестиваля NAUKA 0+.

Ранее МГУ завел собственный аккаунт в TikTok, в котором сотрудники университета увлекательно рассказывают о разных областях науки и своих факультетах. Видео аккаунта уже набрали более 11 тысяч лайков.

Для того, чтобы напомнить, что мы постоянно сталкиваемся с наукой в обычной жизни, и вдохновить пользователей на ее изучение, TikTok совместно с фестивалем NAUKA 0+ запускает тематический челлендж #НаукаВокруг. В рамках челленджа каждый участник может примерить на себя роль ученого: пользователям предлагается рассказать о привычных явлениях и вещах, объяснив их с точки зрения науки в формате коротких видеороликов. Старт челленджу дадут молодые ученые из ведущих научно-исследовательских центров и университетов страны.

Откроет Фестиваль NAUKA 0+ в Москве традиционная лекция ректора МГУ академика Виктора Садовничего, посвященная вкладу российских ученых в Нобелевскую премию этого года. Пользователей TikTok впервые ждет лекционная программа, которая раскроет главную тему фестиваля этого года - "Физика будущего": как сформировалась вселенная, из чего состоит материя, с помощью каких инструментов и мегаустановок физики изучают окружающий мир? Хэдлайнером Фестиваля NAUKA 0+ этого года выступит американский физик-теоретик и популяризатор науки Митио Каку.

Леонид Гусев, руководитель дирекции Всероссийского фестиваля NAUKA 0+, проректор МГУ:

"Новое время и новые вызовы требуют поиска современных и иногда неожиданных способов рассказать о науке, побудить молодых людей к познанию. Мы очень рады, что популярная молодежная платформа TikTok сделала шаг в сторону создания и продвижения научно-популярного и образовательного контента".

Надежда Лапина, старший операционный менеджер TikTok:

"Мы видим растущий интерес к познавательному контенту на платформе: он набирает тысячи и миллионы просмотров. Мы реализовали несколько ярких проектов в области культуры, а сейчас даем возможность аудитории по-новому открыть для себя мир науки. Мы стали партнером Фестиваля науки, крупнейшего научно-популярного мероприятия в России, чтобы показать огромному сообществу TikTok, что наука может быть захватывающей и простой. Мы уверены, что "упакованный" в короткий креативный видеоформат научный и образовательный контент имеет огромный потенциал для поколения людей с "клиповым мышлением".

Справка "РГ"

Всероссийский Фестиваль науки NAUKA 0+ - крупнейший просветительский проект в области популяризации науки в мире - реализуется ежегодно с октября по ноябрь в 80 регионах нашей страны на более чем 400 площадках. Центральные события Всероссийского Фестиваля пройдут в Москве 9-11 и 17-18 октября.

"Российская газета" - партнер фестиваля.

В этом году он отмечает 15-летний юбилей и пройдет в новом онлайн-формате. Главная тема - "Физика будущего". В программе - свыше 10 000 мероприятий: лекции Нобелевских лауреатов, ведущий российский ученых и популяризаторов науки, вебинары и мастер-классы, виртуальные лабораторные, увлекательные научные шоу, интерактивные выставки, телемосты с Международной космической станцией и российской антарктической станцией "Восток", дискуссии о будущем человечества, показы научных фильмов, соревнования роботов, научные бои Science Slam, квизы и квесты, а также первый Виртуальный гипермузей науки.