Под Рязанью количество пострадавших при взрывах выросло до 13

В больницы Рязанской области после взрывов в воинской части попали 13 пострадавших. Их состояние различное, одна женщина находится в реанимации.

Об этом сообщили в региональном минздраве.

По состоянию на 9:00, в Скопинском межрайонном медцентре находятся десять человек. Это поступившие первыми мужчина и женщина, оба в тяжелом состоянии. Женщина находится в реанимации, врачи следят за ее состоянием. Кроме того, минувшей ночью в стационар были направлены еще восемь человек.

- Это косвенно пострадавшие - пациенты, которым требуется неотложная медицинская помощь. В частности, гемодиализ, инсулинотерапия или маломобильные пациенты, - пояснила официальный представитель минздрава Ирина Кузминова.

Помимо этого, в Ряжском межрайонном центре находятся еще трое пострадавших. Они в стационаре, их состояние медики оценивают, как средней тяжести.

В эвакогоспитали, работающие в пунктах временного размещения эвакуированных из опасной зоны жителей, за медицинской помощью обратились 26 человек. В основном - с гипертоническими явлениями, затрудненным дыханием, головной болью. К шести пострадавшим вызывали "скорую помощь". После получения медицинской помощи они остались на амбулаторном лечении. В эвакопунктах постоянно находятся терапевт, психологи, фельдшера.