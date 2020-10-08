Под Воронежем вновь начались лесные пожары

В Воронежской области появилось два новых ландшафтных пожара, сообщили в МЧС.

В 13.47 спасатели получили сигнал о загорании сухой травы в Семилукском районе. Огнем охвачена два гектара травы и гектар молодого леса. На тушение направлены 57 пожарных и 16 единиц техники.

В 14.08 сообщили об аналогичном возгорании на востоке области, в Грибановском районе. Площадь пожара составляет порядка двух гектаров, тушат 32 человека и 8 единиц техники.

Сведений о пострадавших нет. Ранее МЧС сообщило о ликвидации крупных лесных пожаров в регионе.

Спасатели просят рыбаков, владельцев катеров и лодок не подходить ближе трех километров к плотине воронежского водохранилища - это необходимо для безопасного забора воды самолетом-амфибией Бе-200.