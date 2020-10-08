Началась подача заявок на Всероссийский конкурс "Стартап экспедиция Б8"

Всероссийский конкурс "Стартап экспедиция Б8" будет отбирать технологические стартапы для пилотирования на производственных и ресурсных площадках "Северстали". В частности, будут рассматриваться решения для Череповецкого металлургического комбината. Подать заявку на участие можно до 20 октября включительно.

Крупнейшая вертикально интегрированная горнодобывающая и сталелитейная компания "Северсталь" стала одним из официальных партнеров ежегодного Всероссийского конкурса "Стартап экспедиция Б8". Компания предложила собственный трек "Инновации в металлургии", в рамках которого участникам конкурса предлагается представить решения в области индустрии 4.0. Это могут быть проекты, связанные с машинным обучением, использованием искусственного интеллекта, компьютерным зрением, работой с большими данными, энергоэффективностью, повышением безопасности труда, а также в сфере контроля качества металлопроката, экологии и сокращения потерь производства.

В рамках конкурса успешные технологические проекты получат возможность пилотирования технологии на промплощадках и на ресурсных активах "Северстали". В частности, возможно пилотирование проекта на площадке Череповецкого металлургического комбината.

Чтобы попасть в число претендентов на победу, стартапам и технологическим компаниям нужно обладать по меньшей мере минимально жизнеспособным продуктом (MVP), а также иметь укомплектованную необходимыми компетенциями команду. В частности, в команде должен быть технический специалист и специалист по продвижению продукта.

"Современные обстоятельства требуют от крупных компаний быстрого реагирования, компании все больше нуждаются в оперативной внешней экспертизе и разработках. Мы учли данный запрос бизнеса, и в этом году на площадке конкурса "Стартап экспедиция Б8" сможем соединить актуальные запросы крупных компаний и технологические разработки. Мы рады, что к конкурсу присоединилась одна из активных российских компаний в области работы с открытыми инновациями "Северсталь"", - отметила руководитель "Стартап экспедиции Б8" Татьяна Бравина.

"Мы уверены, что нельзя останавливаться в поиске инновационных решений и продолжаем внимательно изучать этот рынок. Мы присоединились к "Стартап экспедиции Б8", так как ищем технологии, которые могут показать свою эффективность в условиях наших разнообразных производств. Спектр интересных нам областей инноваций довольно широкий: это и безопасность, и энергетика, и экология, и, конечно, металлургическое производство. Дальневосточный регион сейчас активно развивается, особенно в плане IT, поэтому мы ожидаем от партнерства со "Стартап экспедицией Б8" притока свежих решений. Я желаю всем участникам "Стартап экспедиции" успехов!", - прокомментировал директор по развитию Бизнес-системы "Северстали" Дмитрий Горбачев.

В этом году "Стартап экспедиция Б8" объединяет стартапы и крупные компании. Участники конкурса смогут предложить технологические решения для задач крупного бизнеса по направлениям peer-to-peer экономика, машинное зрение, анализ данных, автоматизация процессов. В ходе "Стартап экспедиции Б8" участники получат комплексную поддержку при разработке проектов, а победители - возможность запустить свои проекты на базе компаний-партнеров.

Организатором "Стартап экспедиции Б8" является Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия). Партнерами конкурса в 2020 году выступили международный сервис пассажирских перевозок inDriver и одна из крупнейших компаний России и мира в сфере металлургии "Северсталь". "Стартап экспедиция Б8" проходит при поддержке федерального Дальневосточного фонда высоких технологий.

"Стартап экспедиция Б8" - Всероссийский конкурс, нацеленный на поиск и поддержку перспективных технологических проектов. Первая "Стартап экспедиция" прошла с октября по декабрь 2019 года и собрала более 700 участников со всего Дальнего Востока. В 2019 году экспедиция была проведена в очном формате во всех 11 столицах регионов Дальнего Востока. В рамках конкурса было рассмотрено более 100 инновационных проектов из разных сфер и отобрано 12 победителей. Финал конкурса был проведен в Москве, победителем стала компания Айгер из Владивостока - разработчик конструктора сайта, основанного на использовании искусственного интеллекта. По итогам первой экспедиции 10 проектов были приглашены в "Акселератор B8".

ПАО "Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами в России, Латвии и Польше. Акции компании котируются на российской торговой площадке ММВБ-РТС, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 2019 году выручка компании составила $8,157 млн, EBITDA достигла $2,805 млн. В 2019 году было произведено 11,8 млн тонн стали. www.severstal.com

"Северсталь" приглашает к сотрудничеству стартапы и инновационные компании. Ознакомиться с интересующими направлениями и оставить заявку можно на сайте innovations.severstal.com.