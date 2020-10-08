СК начал проверку из-за загрязнения реки в Бурятии

Следственный комитет заинтересовался прорывом дамбы в Бурятии, из-за которого технологическая вода золотодобывающего предприятия попала в реку Джида.

"Начата доследственная проверка, в ходе которой будет проведен полный комплекс процессуальных мероприятий, направленных на установление всей картины происшествия, виновных лиц и предотвращение дальнейшего загрязнения реки", - сообщает СУ СК РФ по Бурятии.

Напомним, ЧП произошло 5 октября в Закаменском районе. Во время проведения добычных работ на россыпи золота ручья Горхын грязная вода из отстойника оказалась в реке. Та приобрела грязно-коричневый цвет.

Специалисты взяли пробы на анализ. Предварительные результаты уже известны.

"Выявлены превышения гигиенических нормативов по содержанию фтора в 3,1 раза, аммиака в 5,3 раза, железа в 24,3 раза. Превышений ПДК по тяжелым металлам (свинец, кадмий, цинк, медь) не выявлено", - говорится на сайте правительства региона.