В Забайкалье заключили контракты на приобретение квартир для медиков

Министерство финансов Забайкальского края профинансировало расходы на приобретение служебного жилья для медицинских работников.

"До конца года в 14 районах Забайкальского края запланировано приобрести 25 служебных квартир для медицинских работников. Мероприятие реализуется второй год в рамках Плана развития центров экономического роста. В настоящее время все контракты на приобретение жилья заключены, общая сумма составила 33 миллиона рублей", - рассказала глава краевого минфина Вера Антропова.

В следующем году на покупку жилья для медработников планируют направить уже 160 миллионов рублей. А всего по плану ЦЭР в Забайкальском крае собираются в течение трех лет приобрести около двух сотен квартир.

Напомним, что в апреле в ходе "Прямого разговора" губернатор Александр Осипов рассказал о том, как будут расходоваться крупные денежные средства, выделенные Забайкалью из разных источников, включая национальный проект "Здравоохранение", "единую дальневосточную субсидию" и другие. Так, помимо приобретения жилья для медиков, средства идут на закупку техники и ремонт медицинских организаций.