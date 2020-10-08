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08.10.2020 07:21

В Забайкалье заключили контракты на приобретение квартир для медиков

Текст: Дина Непомнящая
Министерство финансов Забайкальского края профинансировало расходы на приобретение служебного жилья для медицинских работников.

"До конца года в 14 районах Забайкальского края запланировано приобрести 25 служебных квартир для медицинских работников. Мероприятие реализуется второй год в рамках Плана развития центров экономического роста. В настоящее время все контракты на приобретение жилья заключены, общая сумма составила 33 миллиона рублей", - рассказала глава краевого минфина Вера Антропова.

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В следующем году на покупку жилья для медработников планируют направить уже 160 миллионов рублей. А всего по плану ЦЭР в Забайкальском крае собираются в течение трех лет приобрести около двух сотен квартир.

Напомним, что в апреле в ходе "Прямого разговора" губернатор Александр Осипов рассказал о том, как будут расходоваться крупные денежные средства, выделенные Забайкалью из разных источников, включая национальный проект "Здравоохранение", "единую дальневосточную субсидию" и другие. Так, помимо приобретения жилья для медиков, средства идут на закупку техники и ремонт медицинских организаций.

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