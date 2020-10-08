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08.10.2020 09:27
Рубрика: Общество

В Нижегородской области вернут ряд ограничений по коронавирусу

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Губернатор Нижегородской области заявил о внесении изменений в указ о режиме повышенной готовности. Из-за растущей статистики заболеваемости возвращается ряд ограничительных мер.

Во-первых, в регионе возобновится режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, беременных, больных хроническими заболеваниями. Начиная с 12 октября жители из этих категорий могут оформить больничный лист.

Фото: РИА Новости
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Для работодателей рекомендуется перевести сотрудников на удаленный режим работы: нормативы власти не устанавливают, но просят вывести на дистанционный формат максимум возможных людей. Кроме того, руководству предприятий стоит проработать разное время начала рабочего дня, чтобы работники приходили и уходили в разное время.

- Всех волнует возвращение ограничений. Меньше всего я хочу этого, учитывая, с каким трудом мы все открывали, - подчеркнул Глеб Никитин и рекомендовал работодателям следить за соблюдением санитарных правил, чтобы не допустить закрытия.

Он также отметил, что торговые сети не должны пускать посетителей без масок в зал, а не только следить за тем, чтобы маски надевали перед кассой. Также общественный транспорт не должен ехать, если есть пассажиры-нарушители. "За нарушения будем привлекать к ответственности транспортные организации. Дал поручение минтрансу проработать возможность предоставления бесплатных масок в транспорте для пожилых", - пояснил глава региона.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что за неделю пришлось развернуть 900 новых коек: среди новых пациентов есть тяжелые, которым требуется ИВЛ.

На запрос "РГ" в региональном минздраве уточнили, что что в связи с увеличением количества больных с ОРВИ и пневмонией увеличилось количество перепрофилированных коек в городской больнице №3. "На сегодняшний день дополнительно развернуто 60 коек, общее число перепрофилированных коек в ГКБ № 3 - 140. В медучреждении поступают пациенты и с коронавирусной инфекцией. Также их принимают в городской клинической больнице № 2, № 29 и в отделениях больниц, участвующих в лечении пациентов с COVID-19 в течение всего времени пандемии. Список медучреждений корректируется в зависимости от эпидемиологической обстановки", - резюмировали в ведомстве.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Пандемия коронавируса COVID-19

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