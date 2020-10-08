В Кузбассе приняли решение создать лесопарковые пояса вокруг двух крупных центров угледобычи - Белово и Новокузнецка. А в это время продолжаются судебные тяжбы по поводу строительства угольного разреза под Кемеровом, зеленый щит которого был узаконен еще в 2017 году.

Необходимость сохранения городских и пригородных лесов на юге области эксперты, представители органов власти и активисты Общероссийского народного фронта обсудили на слушаниях в Общественной палате весной 2020-го. Напомнив о поправках, внесенных в федеральный закон "Об охране окружающей среды", и других правовых актах о "заградительных" и рекреационных территориях. По закону, на землях зеленого пояса запрещается рубить лес, разводить костры, устраивать свалки, в том числе опасных отходов, строить жилье и объекты промышленности, а также добывать полезные ископаемые. Словом, зеленый щит призван защищать горожан от загазованности, шума, пыли и прочих "прелестей" цивилизации.

На слушаниях определились, что лесопарковый пояс города Белово должен занять почти 3,9 тысячи гектаров, Новокузнецка - свыше 7,3 тысячи. Региональная Общественная палата направила эти параметры в заксобрание, которое их утвердило.

- Белово и его окрестности - крупный центр угледобычи и углеобогащения, поэтому уровень антропогенной нагрузки на окружающую среду здесь высокий, - отмечает председатель комитета по вопросам аграрной политики, землепользования и экологии парламента Кузбасса Михаил Худяков. - Лесопарковый пояс позволит сохранить местные леса, прибрежные защитные полосы реки Ини и Беловского водо-хранилища, прилегающие к ним природные ландшафты и леса муниципального округа, а также улучшит экологическую обстановку. И в Новокузнецке действуют крупные металлургические заводы, город окружен большим количеством предприятий угледобычи и углеобогащения, что негативно сказывается на состоянии окружающей среды и атмо-сферного воздуха. Проблема признана на федеральном уровне - Новокузнецк включен в национальный проект "Чистый воздух". Так что создание зеленого пояса вокруг города просто необходимо.

К слову, первый зеленый пояс площадью около 8,5 тысячи гектаров в Кузбассе был создан ровно три года назад - вокруг Кемерова. Участки этой лесопарковой зоны, несущей средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции, неоднократно подвергались угрозе уничтожения. Частицы зеленых легких города отходили или рисковали отойти под коттеджную застройку - из-за лазеек в законодательстве.

Как признал один из "отцов" и вдохновителей проектов зеленых поясов - доктор биологических наук Андрей Куприянов, общественники в буквальном смысле действовали как "летучий спецназ", отслеживая места вырубок в лесу.

Проблемы, связанные с несоответствием правовых актов и кадастровой документации друг другу, остаются. Но наряду с ними возникают другие.

Так, недавно было вынесено судебное решение, подтверждающее право угольной компании работать в черте Кемерова, где официально созданы особо охраняемые природные территории. "РГ" уже писала ("Пласты интересов" - "Экономика Сибири" N149 от 09.07.2020) о том, как ООО "Шахта Лапичевская" обжаловало в Арбитражном суде Москвы решение Роснедр о досрочном отзыве у него лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу каменного угля в двух шагах от города-спутника столицы Кузбасса Лесная Поляна. Лицензия была получена десять лет назад, но все это время участок оставался нетронутым: надзорные органы не утвердили технический проект разработки месторождения.

Информация о намерениях угольщиков все-таки приступить к освоению упомянутого участка недр открытым способом вызвала широкий резонанс в 2018-м. Но весной прошлого года минприроды РФ не согласовало угольщикам документацию, поскольку на спорном участке по решению депутатов Кемеровского райсовета созданы две особо охраняемых природных территории местного значения для защиты краснокнижных растений и животных.

И вот в конце сентября этого года Девятый арбитражный апелляционной суд отклонил жалобу Роснедр, оставив в силе июньское судебное решение о том, что лицензию у ООО "Шахта "Лапичевская" отозвали незаконно. А именно: не указав, какие конкретные нарушения существенных условий лицензии допустил недропользователь. Кроме того, и сам порядок отзыва суд посчитал не соблюденным.

В свою очередь угольщики объявили, что намерены инвестировать в строительство предприятия 38,5 миллиарда рублей. Начать добычу там запланировали уже в 2021-м. Однако областное руководство на это заметило: вопрос все еще не решен окончательно, и вероятность разработки месторождения по-прежнему ничтожно мала.

"Чтобы начать добычу, предприятию необходимо разработать большое число ключевых документов, согласованных с надзорными ведомствами и органами власти, которые никто еще не представлял на рассмотрение. Соответственно, ни о какой внезапной добыче не может быть и речи", - прокомментировал в соцсетях ситуацию замгубернатора Кузбасса Андрей Панов.

Он напомнил: "Лицензионное соглашение было нарушено в связи с тем, что предприятием в определенный срок не были предоставлены материалы по результатам разведочных работ на госэкспертизу запасов полезных ископаемых. Технический проект разработки месторождения не был своевременно и в установленном порядке утвержден. Роснедра могут оставить свое решение в силе - это кассация в Верховный суд. В случае проигрыша Роснедра могут начать заново процедуру изъятия. Основания для этого, как они утверждают, есть".

Однако не прошло и двух недель, как весы Фемиды качнулись в другую сторону. На сей раз уже Пятый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил апелляционную жалобу собственников "Лапичевской" на вердикт областного суда, признав вполне оправданной природоохранную позицию кемеровских депутатов. А доводы угольщиков о том, что ООПТ якобы создали незаконно, суд отверг.

Тем временем

Активисты кузбасского отделения ОНФ выступили за сохранение лесопаркового пояса областного центра. Дело в том, что в сентябре 2020-го в Кемерове состоялись публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования одного из участков зеленого щита на территории Красного бора. Фонд имущества Кузбасса предложил разрешить там природопознавательный туризм, что в итоге и было одобрено. По мнению общественников, это сделает возможным возведение в бору капитальных и временных строений. А это чревато нанесением экологического ущерба. Эксперты ОНФ в обращении к главе Кемерова Илье Середюку заявили о необходимости контролировать соблюдение особого режима на всех участках лесопаркового пояса, включая те, что еще не поставлены на кадастровый учет. Активисты уверены: нужна четкая и работающая законодательная база, которая не оставит возможности для произвольного изменения разрешенного вида использования территории зеленого щита, в том числе муниципалитетами.