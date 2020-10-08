МВД: Бутылку воды соратники Навального приобрели в аэропорту Толмачево

Полицейские, проводящие доследственную проверку по факту экстренной госпитализации Алексея Навального в Омске, обнародовали новые детали, которые выяснились в ходе проверочных мероприятий. В первую очередь они сообщают о том, что 20 августа - в тот самый день, когда самолет с Навальным внепланово приземлился в Омске, - было получено сообщение о минировании омского аэропорта.

"20 августа на адрес электронной почты Ленинского райсуда города Омска поступило письмо с информацией о том, что аэропорт областного центра, здания районных судов, железнодорожного вокзала, отделения почты и банков заминированы, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. - В 8 часов 23 минуты о случившемся была проинформирована дежурная часть отдела полиции № 4 УМВД России по городу Омску, после чего по указанным адресам незамедлительно прибыли сотрудники полиции и Росгвардии".

Кинологи со служебно-розыскными собаками обследовали все здания и прилегающие к ним территории. "В ходе проведенных проверок предметов, представляющих опасность для граждан, обнаружено не было", - рассказали в полиции.

В транспортном управлении МВД по СибФО уверяют, что проверки не повлияли на работу всех "заминированных" учреждений, за исключением временной эвакуации сотрудников и посетителей. Так из здания аэропорта были эвакуированы 180 посетителей и 58 сотрудников. При этом работа служб, обеспечивающих безопасность полетов, не прерывалась.

В полиции обращают внимание на появившуюся в СМИ информацию о том, что заведомо ложное сообщение о заминированных учреждениях Омска было сделано с целью помешать экстренной посадке рейсового самолета, одним из пассажиров которого являлся Навальный.

В итоге по факту ложного сообщения о минировании 20 августа аэропорта и других учреждений следователь отдела полиции № 4 УМВД России по городу Омску возбудил уголовное дело по ч. 2. ст. 207 Уголовного кодекса РФ "заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба".

Удалось установить, что анонимное сообщение о минировании было отправлено посредством бесплатного почтового сервиса, серверы которого расположены на территории Германии. "Следователь подготовил международное поручение в компетентные органы Федеративной Республики Германия об оказании правовой помощи на определение принадлежности и установление владельца адреса электронной почты, с которой было направлено сообщение о минировании учреждений в Омске. В настоящее время оно направлено Генпрокуратурой РФ", - рассказали в УТ МВД по Сибирскому федеральному округу.

Отмечается, что всего руководством следственного отделения Томского линейного отдела МВД России было направлено 4 запроса об оказании правовой помощи в компетентные органы Германии, а также по одному запросу в Швецию и Францию (эти страны предоставили результаты экспертиз, якобы подтверждающие отравление Навального). "Ни на один из запросов зарубежные коллеги не предоставили ответа", - подчеркнули в управлении МВД.

При этом полицейских очень заинтересовало, как Навальный узнал о минировании омского аэропорта. "Информация о минировании аэропорта органами внутренних дел не разглашалась, поэтому вызывает вопрос, откуда, из каких источников эти сведения появились у одного из лиц, вовлеченных в доследственную проверку. Проще говоря, откуда у Навального, находившегося в берлинской клинике "Шарите" и по сообщениям оттуда только пришедшего в себя, появились сведения, которых, нигде не было", - говорится в полицейском релизе.

Отмечается, что следователи и оперативники по факту о госпитализации Навального опросили более 230 человек, которые контактировали с Навальным в период его пребывания в Томске и Томской области или были свидетелями маршрута его передвижения. При этом у правоохранителей остается много вопросов к сотрудникам Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) и иным лицам, сопровождавшим Навального в период поездки. "Следователи устанавливают, что именно эти люди делали в гостиничном номере, в котором проживал Навальный, зачем забирали из него предметы, которые могли бы послужить вещественными доказательствами в рамках проверки, в том числе бутылки с водой, и каким способом они их перевозили", - рассказали в полиции.

Подчеркивается, что сотрудники полиции пытаются уточнить интересующую информацию у сотрудников ФБК, но "они отказываются от дачи объяснений по существу интересующих органы следствия вопросов". "Так, Владлен Лось уклонился от ответов на вопросы об обстоятельствах осмотра номера Навального и изъятия из него различных предметов, а также способах дальнейшей их перевозки. По его словам, он якобы не помнит того, что происходило после открытия администратором двери в номер гостиницы", - отметили в УМВД по СибФО.

Продолжают стражи правопорядка и установление местонахождение постоянно проживающей в Великобритании Марии Певчих, которая 22 августа уклонилась от дачи объяснений и вылетела из Омска в Германию. "Несмотря на общение с ней и ее адвокатом по телефону и направление повесток до сегодняшнего дня в органы предварительного следствия Мария Певчих не явилась", - подчеркивают в полиции.

Стоит напомнить, что согласно сведениям, опубликованным в СМИ, на территории Германии было проведено токсикологическое исследование бутылки с водой, представленной на исследование Марией Певчих. И на ней якобы было обнаружено присутствие нервно-паралитического отравляющего вещества. Также в СМИ говорилось о перевозке автомобилем и самолетом из Томска в Германию той самой бутылки. "Вместе с тем следственными органами объективно установлено, что Мария Певчих совместно с Георгием Албуровым после госпитализации Навального проследовала из Томска в Новосибирск автомобильным транспортом, а далее - воздушным транспортом в Омск. В ходе прохождения Марией Певчих предполетного досмотра в аэропорту Толмачево в Новосибирске в имеющихся при ней чемодане и рюкзаке какие-либо емкости объемом свыше 100 мл, в том числе бутылка с водой, отсутствовали. В то же время после прохождения предполетного досмотра Марией Певчих в автомате по продаже напитков в стерильной зоне аэропорта была приобретена бутылка воды "Святой источник", объемом 500 мл, с которой она прилетела в город Омск", - утверждают в МВД.

Согласно размещенной в сети Интернет видеозаписи, после госпитализации Навального сопровождавшими его лицами из номера гостиницы, в котором он проживал, были изъяты 3 бутылки из-под воды. "В соответствии с объяснением одного из указанных лиц - Антона Тимофеева, изъятые предметы он передал Георгию Албурову, который вылетел вместе с Марией Певчих из новосибирского аэропорта Толмачево в Омск. При досмотре вещей Албурова в аэропорту бутылок объемом более 100 мл также обнаружено не было", - добавили в транспортном управлении МВД.

Отмечается, что это подтверждается снимками с камер видеонаблюдения аэропорта, запечатлевшими момент приобретения Марией Певчих бутылки воды, а также с рентгенотелевизионной установки в аэропорту, где Певчих и Албуров проходили досмотр багажа.

Наконец, не нашла юридического подтверждения информация об официальном трудоустройстве Марии Певчих в Фонде по борьбе с коррупцией. Поэтому для следствия общение с этой гражданкой представляет большой интерес, отмечают полицейские.

"Следователями проводится анализ полученных объяснений, заключений экспертов и других сведений и документов. В настоящее время проверка продолжается", - заключил замначальника следственного управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов.