Депутаты городского Совета утвердили проект внесения изменений в генеральный план Омска на ближайшие двадцать лет. Подготовка стратегического документа была максимально открытой для общественности.

В новом генплане нет метрополитена, сохранены лишь его объекты, требующие консервации. Поскольку окончательное решение о создании новых воздушных ворот не принято, сохранен старый аэропорт Центральный. Остается почти нетронутой огромная территория частного сектора. Специалисты признали его инвестиционно непривлекательным и отдают на откуп предпринимателям.

Одним из приоритетных видов транспорта в Омске станет экологичный трамвай. Поэтому его линии увеличат на шестьдесят километров, но где конкретно проложат новые пути - пока неясно.

По словам специалистов, такая неопределенность связана с комплексом вопросов, который возникает при осуществлении того или иного проекта, - финансовых, архитектурных, градостроительных, правовых.

- В целом документ рассчитан до 2040 года, но каждые три года генеральный план города будет актуализироваться, - сообщил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Кирилл Брюхов.

Один из ключевых проектов новой градостроительной концепции - Иртышская набережная. В перспективе она удлинится в два с лишним раза, свяжет район железнодорожного вокзала с новым студенческим кампусом, расположенным в Советском округе. И не только автомобильной магистралью, но велосипедной дорожкой - проектировщики заявляют, что она может стать самой протяженной на Евразийском континенте. Набережная станет местом для занятий и другими видами спорта, а также для отдыха омичей. Здесь будет где развернуться и предпринимателям.

Инвестиции только в велопешеходную зону оцениваются минимум в два миллиарда рублей. Проект упомянул в своем бюджетном послании к депутатам областного Законодательного собрания губернатор.

- Его реализация, по планам, должна занять пять-семь лет, - заявил Александр Бурков. - Уверен, что Омск получит серьезный импульс как в части создания нового места досуга для горожан и гостей, так и для развития бизнеса.

Проектировщики отмечают сложность развития социальной инфраструктуры. В плотно застроенном городе очень мало свободных участков, где можно разместить новые школы, детсады и поликлиники. Поэтому появятся они главным образом на территории новых микрорайонов. Резервом городской застройки могут стать бывшие промзоны, а также неиспользуемые участки, находящиеся в государственной собственности. Здесь можно возвести еще около восьми миллионов "квадратов" жилья с соответствующей инфраструктурой.

В перечне ближайших планов - строительство международной хоккейной арены, четырехзвездочной гостиницы, нового кадетского корпуса, дорог и путепроводов. При наличии инвестиций в перспективе появятся и новые мосты через Иртыш и Омь. Возможно, восстановят маршруты речного трамвая. По замыслу авторов генплана, со временем все городские коммуникации уведут под землю. А скверы, парки и зеленые зоны разобьют в каждом микрорайоне.

Напомним: работа по актуализации генплана шла с августа прошлого года при поддержке регионального правительства. Конкурс на разработку проекта выиграл институт территориального планирования "Град". Доработанную интерактивную карту концепции специалисты обещают сделать общедоступной в течение месяца.

Прямая речь

Кирилл Брюхов, заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска:

- Принятие нового генплана по праву можно назвать историческим событием для горожан. Проект готовился максимально открыто. Радует активное участие населения в судьбе Омска: предложения и замечания принимались разработчиками на встречах, по интернету, почте, во время прямых эфиров. Всего при обсуждении проекта высказано несколько тысяч мнений о том, как сделать город лучше и комфорт-нее для проживания. Во время официальной процедуры общественных обсуждений поступило 474 предложения по доработке проекта.