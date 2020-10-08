В Дагестане возбудили дело по факту ДТП со школьным автобусом

Следователи возбудили уголовное дело после дорожной аварии в Дагестане, в которую попал школьный автобус. В результате ДТП погибли три человека, еще 14, включая 10 детей, госпитализированы с травмами.

Дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Ход расследования контролирует центральный аппарат Следственного комитета России.

Как сообщалось ранее, около 17 часов 7 октября у поселка Рыбалко столкнулись три грузовика, школьный микроавтобус "Газель" и легковой автомобиль Lada Xray. По версии МВД, авария произошла из-за выезда одного из грузовиков на встречную полосу.

В результате ДТП погибли водитель школьного автобуса и две женщины. Четверо из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии в реанимации.