В Дагестане задержали возможного виновника ДТП со школьным автобусом

24-летний житель Беларуси, водитель грузового автомобиля Iveco задержан в Дагестане по подозрению в нарушении правил дорожного движения, в связи с чем произошла серьезная авария с участием пяти машин, в том числе "Газели", перевозившей детей.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, авария произошла вечером 7 октября: водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с Volvo, двумя "КамАЗами", автомобилем LADA XRAY и "Газелью".

В результате водитель школьного микроавтобуса и две женщины погибли на месте. Кроме того, все три водителя большегрузов госпитализированы. В больнице также находятся десять детей и 23-летняя пассажирка "Газели".

Как писала "РГ", по факту ДТП возбуждено уголовное дело.