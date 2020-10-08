Дело об убийстве петербургского ресторатора Долгополова ушло в суд

В ближайшее время в Гатчинском районном суде Лениградской области начнется рассмотрение дела об убийстве петербургского ресторатора Михаила Долгополова. Расследование завершено, обвинительное заключение утверждено, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

Напомним, известный ресторатор, владелец сыроварни Михаил Долгополов был убит весной в арендованном коттедже под Гатчиной. Предпринимателя заманили туда обманом и расстреляли. Тело Долгополова было обнаружено в лесном массиве в Новгородской области.

Правда, обо всем этом следователи узнали лишь в сентябре 2019 года, до этого предприниматель считался пропавшим без вести. Правда, у следователей было очень нехорошее предчувствие. Они выяснили, кто последним видел ресторатора и начали распутывать все обстоятельства данного дела.

По версии следствия, убийство совершила преступная группа из четырех человек. Один из исполнителей родом из Петербурга, еще двое - из Новгородской области. Все ранее имели конфликты с законом. Заказчиком выступил крупный петербургский теневой деятель, который сразу после возбуждения дела скрылся и сейчас находится в международном розыске. Исполнители же за расстрел ресторатора получили 500 тысяч рублей.