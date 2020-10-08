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08.10.2020 19:35
Рубрика: Происшествия

Дело об убийстве петербургского ресторатора Долгополова ушло в суд

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В ближайшее время в Гатчинском районном суде Лениградской области начнется рассмотрение дела об убийстве петербургского ресторатора Михаила Долгополова. Расследование завершено, обвинительное заключение утверждено, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

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Напомним, известный ресторатор, владелец сыроварни Михаил Долгополов был убит весной в арендованном коттедже под Гатчиной. Предпринимателя заманили туда обманом и расстреляли. Тело Долгополова было обнаружено в лесном массиве в Новгородской области.

Правда, обо всем этом следователи узнали лишь в сентябре 2019 года, до этого предприниматель считался пропавшим без вести. Правда, у следователей было очень нехорошее предчувствие. Они выяснили, кто последним видел ресторатора и начали распутывать все обстоятельства данного дела.

По версии следствия, убийство совершила преступная группа из четырех человек. Один из исполнителей родом из Петербурга, еще двое - из Новгородской области. Все ранее имели конфликты с законом. Заказчиком выступил крупный петербургский теневой деятель, который сразу после возбуждения дела скрылся и сейчас находится в международном розыске. Исполнители же за расстрел ресторатора получили 500 тысяч рублей.

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