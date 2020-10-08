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08.10.2020 13:49
Рубрика: Происшествия

Мурманское морское пароходство признано банкротом

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Мурманское морское пароходство (ММП), которое было основано в 1939 году и долгое время являлось крупнейшей транспортной судоходной компанией в российской части Арктики, признано банкротом. Об этом сообщили в Арбитражном суде Мурманской области.

В отношении ММП открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев, подчеркнули в суде. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на временного управляющего Владимира Рябченкова, члена ассоциации СРО "Центральное агентство арбитражных управляющих". На 29 октября назначено судебное заседание, на котором будет утвержден конкурсный управляющий.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Мурманское морское пароходство долгое время находилось в тяжелой финансовой ситуации. Причиной этого стали действия руководства компании, считают в правоохранительных органах. Так, в отношении председателя совета директоров ММП Николая Куликова 11 и 16 сентября 2019 года были возбуждены два уголовных дела по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), говорится в постановлении Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ от 6 апреля 2020 года о признании потерпевшим одного из акционеров ММП. В ходе предварительного следствия установлено, что в результате преступных действий Николая Куликова Мурманскому морскому пароходству причинен ущерб на сумму 389,7 миллиона рублей. Это привело к "невозможности осуществления деятельности" предприятия, образования недоимки по налогам на сумму 132,1 миллиона рублей и задолженности по зарплате перед работниками пароходства в 129,5 миллионов рублей.

В сентябре 2019 года пресс-служба СК РФ сообщила, что с 2014-го года из оборота Мурманского морского пароходства без законных оснований выведено более 580 миллионов рублей. Эти средства, по версии следствия, учредитель компании тратил на приобретение акций самого пароходства и на личные нужды. Во время обысков у обвиняемого следователи обнаружили целую коллекцию предметов искусства, в том числе 11 картин Николая Рериха. Одна из работ художника "Поморяне. Вечер" десять лет назад оценивалась в 2,5-3 миллиона долларов. Также найдено полотно Ивана Айвазовского "У берега Капри".

По данным Мурманского областного суда, в октябре 2019 года в отношении Куликова были возбуждены новые уголовные дела. Ему инкриминировались еще два эпизода по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) на сумму 530 и 146 миллионов рублей. В итоге сумма ущерба, причиненного Куликовым предприятию, возросла до 1,3 миллиардов рублей.

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