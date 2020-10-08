Мурманское морское пароходство признано банкротом

Мурманское морское пароходство (ММП), которое было основано в 1939 году и долгое время являлось крупнейшей транспортной судоходной компанией в российской части Арктики, признано банкротом. Об этом сообщили в Арбитражном суде Мурманской области.

В отношении ММП открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев, подчеркнули в суде. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на временного управляющего Владимира Рябченкова, члена ассоциации СРО "Центральное агентство арбитражных управляющих". На 29 октября назначено судебное заседание, на котором будет утвержден конкурсный управляющий.

Мурманское морское пароходство долгое время находилось в тяжелой финансовой ситуации. Причиной этого стали действия руководства компании, считают в правоохранительных органах. Так, в отношении председателя совета директоров ММП Николая Куликова 11 и 16 сентября 2019 года были возбуждены два уголовных дела по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), говорится в постановлении Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ от 6 апреля 2020 года о признании потерпевшим одного из акционеров ММП. В ходе предварительного следствия установлено, что в результате преступных действий Николая Куликова Мурманскому морскому пароходству причинен ущерб на сумму 389,7 миллиона рублей. Это привело к "невозможности осуществления деятельности" предприятия, образования недоимки по налогам на сумму 132,1 миллиона рублей и задолженности по зарплате перед работниками пароходства в 129,5 миллионов рублей.

В сентябре 2019 года пресс-служба СК РФ сообщила, что с 2014-го года из оборота Мурманского морского пароходства без законных оснований выведено более 580 миллионов рублей. Эти средства, по версии следствия, учредитель компании тратил на приобретение акций самого пароходства и на личные нужды. Во время обысков у обвиняемого следователи обнаружили целую коллекцию предметов искусства, в том числе 11 картин Николая Рериха. Одна из работ художника "Поморяне. Вечер" десять лет назад оценивалась в 2,5-3 миллиона долларов. Также найдено полотно Ивана Айвазовского "У берега Капри".

По данным Мурманского областного суда, в октябре 2019 года в отношении Куликова были возбуждены новые уголовные дела. Ему инкриминировались еще два эпизода по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) на сумму 530 и 146 миллионов рублей. В итоге сумма ущерба, причиненного Куликовым предприятию, возросла до 1,3 миллиардов рублей.