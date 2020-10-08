Бархатный сезон на юге России продлится до середины октября

Бархатный сезон на юге России продолжается. У отдыхающих есть еще неделя, чтобы позагорать и покупаться. Температура воды в районе Сочи - 23 градуса, в Евпатории - на три градуса ниже. Теплую погоду в регионе обеспечивает антициклон, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Единственное, что может омрачить досуг отдыхающих в ближайшие два дня - сильный ветер. Его порывы местами могут достигать 15-20 метров в секунду. "Температура по ощущениям будет пониже. Но в выходные уже без ветра", - рассказала метеоролог Марина Макарова.

Как ранее писала "Российская газета", аномально теплая погода сохранится в ближайшие дни в Центральном федеральном округе. В четверг, 8 октября, воздух прогреется до +21 градуса, а 9 и 10 октября будет +12…+19 градусов. Это выше климатической нормы примерно на 5 градусов, подчеркнули синоптики.

В Москве 8 октября столбики термометров поднимутся до отметки +20 градусов, в пятницу и субботу - максимум +17. Затем снова потеплеет.