"Локомотив-Кубань" проиграл во втором матче Еврокубка "Виртусу"

Во втором поединке группового этапа баскетбольного Еврокубка ПБК "Локомотив-Кубань" уступил на выезде в итальянской Болонье местному "Виртусу" - 79:85 (14:14, 26:22, 23:32, 16:17). При этом самым результативным игроком встречи стал литовский форвард краснодарцев Миндаугас Кузминскас, набравший 20 очков.

Как уже сообщалось, евросезон соперники начали с побед: "Локо" дома одолел бельгийский "Антверп" (89:72), а "Виртус" в гостях оказался сильнее литовского "Литкабелиса" (77:61).

По мнению экспертов, коллектив из Болоньи - его возглавляет знаменитый в прошлом сербский баскетболист Саша Джорджвич - является одним из главных фаворитов Еврокубка. А еще здесь выступает блиставший много лет в московском ЦСКА суперснайпер Милош Теодосич. Забегая вперед, скажем, что серб, рьяно взявшийся за дело с середины первой четверти (а всего на его счету 18 очков), вел за собой команду, попадая издали в самые нужные моменты и раздавая классные передачи партнерам.

Хотя поначалу и краснодарцы (у них вернулся в строй разыгрывающий Калниетис) выглядели весьма симпатично: удачно атаковали Каммингс, Кузминскас и Кроуфорд (после "трешки" американца в середине второй четверти гости даже создали серьезный отрыв - 31:22).

Однако затем краснодарцы стали регулярно проигрывать борьбу под своим щитом, позволив сопернику довольно быстро ликвидировать отставанием. Увы, но за сражение вынужден был большую часть времени наблюдать со скамейки основной центровой "Локо" Уильямс, умудрившийся почти в рекордные сроки набрать четыре фола, а затем схлопотать и пятый.

А тут после перерыва у соперника прорезались дальние броски (шесть таких попаданий только в третьей четверти), позволившие "Виртусу" оторваться на 11 очков. Действенных мер против этого наставник кубанцев Евгений Пашутин придумать так и не сумел. И хотя гости очень старались, шансов догнать соперника уже не получили.

"Мы очень плохо начали третью четверть, дали возможность Теодосичу и Адамсу совершить много открытых бросков и пропустили тридцать два очка за десять минут. В эти минуты мы не сыграли в защите так, как действовали в первой половине, в которой за двадцать минут пропустили тридцать шесть очков. Нам нужно проанализировать причины такой слабой игры в защите и как можно скорее сделать правильные выводы", - так прокомментировал в интервью пресс-службе клуба итог этой игры Евгений Пашутин

В двух других матчах группы С зафиксированы такие результаты: "Монако" (Франция) - "Литкабелис" - 82:57, "Антверп" - "Андорра" (Испания) - 60:71.

Таким образом, после двух туров краснодарская команда делит с одной победой третье-четвертое места с "Андоррой". А лидируют с двумя выигрышами "Виртус" и "Монако". Обе встречи проиграли "Литкабелис" и "Антверп".

Кстати



В третьем туре Еврокубка в следующую среду, 14 октября, ПБК "Локомотив-Кубань" встретился в литовском Паневежисе с "Литкабелисом".