В Севастополе расширят зону поиска предположительно убитой студентки

Зона поисков 20-летней студентки, пропавшей после прогулки на яхте в Севастополе, будет расширена. Как сообщила сегодня пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю, поисковые мероприятия ведутся совместно с МЧС и полицией.

Напомним, девушка исчезла 29 сентября после морской прогулки на катере с мужчиной. Его задержали 6 октября по подозрению в убийстве. Он сообщил, что студентка пропала во время купания, и отказался далее давать показания. У следствия есть основания полагать, что в отношении девушки на борту было совершено преступление.

- По ходатайству следствия судом продлен срок задержания мужчины, - рассказали в пресс-службе.

Руководитель ГСУ Владимир Терентьев сообщил, что следствие получило ценные сведения, которые помогут установить в деталях картину того дня. Он встретился с родственниками пропавшей студентки и заверил их, что над расследованием уголовного дела работает группа опытных следователей и следователей-криминалистов, которые выясняют обстоятельства произошедшего.