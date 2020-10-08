Губернатор Югры Наталья Комарова заразилась коронавирусом

Губернатор Югры Наталья Комарова заболела COVID-19. Как сообщила глава региона на своей странице в Instagram, ее тест ПЦР оказался положительным.

"У меня ПЦР+. Чувствую себя нормально. Перехожу на удаленку", - написала Комарова.

По данным регионального оперштаба на четверг, в автономном округе - 175 новых случаев COVID-19. Всего лаборатории с начала пандемии подтвердили 23 777 диагнозов. Выздоровели за весь период пандемии - 21 677 человек. Весенние каникулы для всех образовательных учреждения Югры начнутся с 26 октября и продлятся до 8 ноября 2020 года.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 11 493 случая коронавируса в 85 российских регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией, из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 7 054 человека.

Кстати

Летом коронавирусной инфекцией переболел губернатор другого северного региона УрФО - Ямала. После подтверждения диагноза Дмитрий Артюхов также изолировался дома и трудился дистанционно.