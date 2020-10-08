На "Иннопроме" обсудили увеличение товарооборота России и Швеции

Шла речь в частности, про электромобили, которые сегодня все активнее использует в России одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.

- Наша цель - к 2025 году обеспечивать доставку товаров только электрическими автомобилями, - говорит Патрик Энтони, гендиректор компании в России. - У нас уже сейчас идет пилотный проект с электрическими и газовыми автомобилями. И эта цель тесно связана с миссией кампании - улучшение качества жизни людей.

По его словам, шведский гигант инвестировала в Россию более четырех миллиардов евро (отметим: в общей сложности более 500 шведских компаний работают в нашей стране, а Швеция является одним из крупнейших инвесторов в России).

Между тем, промышленное сотрудничество между государствами не исчерпывается торговым ритейлом и автомобилями. На "Иннопроме" акцентировали внимание на совместном развитии технологий в сфере экологии и взаимодействии в отрасли здравоохранения.

- Для Швеции характерна циркулярная экономика, которая связана с климатом, с сокращением выбросов углекислого газа, использованием отходов, - отметила Малена Морд, чрезвычайный и полномочный посол в РФ.

Причем обеим сторонам есть что предложить друг другу. Так, представитель российского бизнеса Елена Бондарчук рассказала о реализованных проектах в Швеции: у компании есть готовые решения по применению солнечной энергии, которые интересны иностранному бизнесу.