Спасенных на Урале львенка и леопарда отправят в Танзанию

Челябинский центр защиты диких животных и птиц отправит на реабилитацию в Танзанию леопарда Еву и львенка Симбу.

Напомним, летом 2019 года детеныша леопарда, от которой из-за гормонального сбоя отказалась мама, привезли из передвижного зоопарка ветеринару Карену Даллакяну. Он откормил и спас малышку. Львенок попал в Челябинск из Дагестана: в марте 2020 года неизвестный нанес ему многочисленные увечья. После этого его обнаружили зоозащитники и вывезли на Южный Урал.

О перевозке хищников сообщили на странице челябинского реабилитационного центра в Facebook. Симба отправится на постоянное место жительство в танзанский центр, а Ева - на тренинг-релиз (ее подготовят к выпуску в естественную среду, и через какое-то время она окажется в кругу сородичей).

В сообщении отмечено, что к возвращению диких кошек на историческую родину причастен спаситель Евы, Карен Даллакян. Он призвал собирать средства на перевозку и пристрой животных.

Дата отправки назначена на конец октября, зоозащитникам осталось получить некоторые документы. Уточняется, что в день отлета будет устроено публичное мероприятие, где можно будет пожелать зверушкам доброго пути.