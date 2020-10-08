Новости

Дело об убийстве петербургского ресторатора Долгополова ушло в суд 19:35
Госдума попросила у Бундестага помощи в получении материалов по делу Навального 19:24
Вышел первый трейлер "Манка", нового фильма Дэвида Финчера 19:20
ОДКБ: Участие Турции в конфликте в Нагорном Карабахе было бы деструктивным 19:09
Россия - Швеция - онлайн-трансляция товарищеского матча 19:00
Rolls-Royce планирует выпустить электрокар к 2030 году 18:54
Мишустин отметил важность прекращения огня в Карабахе 18:52
Аарон Соркин рассказал о продолжении "Социальной сети" 18:51
БелАЭС разрешили выполнение экспериментов на малой мощности 18:39
Захарова: Москва запросит у Берлина отчет ОЗХО по Навальному 18:34
МИД РФ: Доклады о "российскому вмешательству" не могли писать серьезные люди 18:30
Российские журналисты пострадали в зоне конфликта в Нагорном Карабахе 18:29
У "Оскара" опять поменялся регламент 18:23
Apple потребовала от администрации Telegram удалить три канала 18:23
Mazda запустила продажи нового субкомпактного кроссовера 18:23
Хуснуллин прокомментировал решение кабмина по водной проблеме в Крыму 18:20
У "Семейки Аддамс" появится продолжение 18:18
Зась напомнил об опасности пересмотров итогов войны 18:12
Фильм 1982 года "Бегущий по лезвию" возглавил российский прокат 17:59
В Москве ограничат движение на выезде с Киевского шоссе на МКАД 17:51
Mercedes-Benz откажется от механических коробок передач 17:42
Трамп считает себя практически абсолютно здоровым 17:20
Выходные в Москве пройдут без дождей 17:16
В Госдуме рассказали, как изменятся штрафы за нарушения ПДД 16:25
В Москве начинается фестиваль документальных фильмов о психическом здоровье 16:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
08.10.2020 18:54
Рубрика: Экономика

Rolls-Royce планирует выпустить электрокар к 2030 году

Текст: Светлана Ментюкова

Rolls-Royce вместо гибридной модели планирует выпустить первый электромобиль марки, в течение ближайших десяти лет. Об этом сообщил глава Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос, передает Bloomberg.

Фото: пресс-служба JAC Motors
На российский рынок вышел самый доступный электромобиль

Первая модель люксовой британской марки с электрической силовой установкой, по его словам, уже находится в разработке и выйдет на рынок к 2030 году. Такие сроки аналитики связывают с решением нескольких европейских стран запретить въезд в центр городов на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания.

"Именно этот факт является для Rolls-Royce ключевым моментом для выпуска электрокара - клиенты марки не должны столкнуться с ограничениями из-за ужесточения экологических требований. Иных причин для производства электромобиля у марки нет", - приводит агентство слова Торстена Мюллера-Отвоса. Он также отметил, что клиенты Rolls-Royce до сих пор не проявляли принципиального желания обладать автомобилем именно с электрической силовой установкой.

Среди причин, повлиявших на положительное решение бренда о производстве электрокара, также называется появление достаточно мощного двигателя "для того, чтобы сдвинуть с места такого тяжеловеса, как Rolls-Royce".

Фото: Tesla/Handout via REUTERS
Tesla выпустит бюджетный электромобиль с автопилотом за 2 млн рублей

Сообщается, что роскошный электрокар, скорее всего, заменит в модельной линейке купе Wraith и кабриолет Dawn, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

При этом, он подчеркнул, что в линейке моделей Rolls-Royce не будет гибридной модели. По словам глава Rolls-Royce, подобная концепция лишена перспектив с точки зрения потребительского спроса, поэтому Rolls-Royce сосредоточится на "чистом" электричестве.

Британский производитель люксовых автомобилей Rolls-Royce Motor Cars является подразделением немецкого концерна BMW AG.

Как уже сообщала "РГ", с начала 2020 года россияне увеличили покупки таких люксовых марок легковых автомобилей, как Rolls-Royce, Lamborghini и Ferrari.

Экономика Транспорт

Главное сегодня

Минздрав не рекомендовал россиянам ходить в гости и посещать мероприятия
МИД РФ: Доклады о "российскому вмешательству" не могли писать серьезные люди
В Кремле серьезно обеспокоены данными по коронавирусу
Российские журналисты пострадали в зоне конфликта в Нагорном Карабахе
За что поэтесса Луиза Глюк получила Нобелевскую премию по литературе
В России предлагают ввести социальный налоговый вычет
Кешбэк за поездки по России можно получить с 15 октября