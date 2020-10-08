Rolls-Royce планирует выпустить электрокар к 2030 году

Rolls-Royce вместо гибридной модели планирует выпустить первый электромобиль марки, в течение ближайших десяти лет. Об этом сообщил глава Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос, передает Bloomberg.

Первая модель люксовой британской марки с электрической силовой установкой, по его словам, уже находится в разработке и выйдет на рынок к 2030 году. Такие сроки аналитики связывают с решением нескольких европейских стран запретить въезд в центр городов на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания.

"Именно этот факт является для Rolls-Royce ключевым моментом для выпуска электрокара - клиенты марки не должны столкнуться с ограничениями из-за ужесточения экологических требований. Иных причин для производства электромобиля у марки нет", - приводит агентство слова Торстена Мюллера-Отвоса. Он также отметил, что клиенты Rolls-Royce до сих пор не проявляли принципиального желания обладать автомобилем именно с электрической силовой установкой.

Среди причин, повлиявших на положительное решение бренда о производстве электрокара, также называется появление достаточно мощного двигателя "для того, чтобы сдвинуть с места такого тяжеловеса, как Rolls-Royce".

Сообщается, что роскошный электрокар, скорее всего, заменит в модельной линейке купе Wraith и кабриолет Dawn, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

При этом, он подчеркнул, что в линейке моделей Rolls-Royce не будет гибридной модели. По словам глава Rolls-Royce, подобная концепция лишена перспектив с точки зрения потребительского спроса, поэтому Rolls-Royce сосредоточится на "чистом" электричестве.

Британский производитель люксовых автомобилей Rolls-Royce Motor Cars является подразделением немецкого концерна BMW AG.

Как уже сообщала "РГ", с начала 2020 года россияне увеличили покупки таких люксовых марок легковых автомобилей, как Rolls-Royce, Lamborghini и Ferrari.