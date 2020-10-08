Росстат зафиксировал рост розничных цен на бензин

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 28 сентября по 5 октября выросли на 2 копейки до 45,78 рублей за литр, а стоимость дизельного топлива - на 1 копейку до 48,05 рублей за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Средняя цена бензина самой распространенной в России марки АИ-92 увеличилась на 1 копейку и составила 43,18 рубля за литр. Стоимость бензина марки АИ-95 выросла также на 1 копейку - 46,94 рублей за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 5 копеек - 53,14 рубля за литр.

Снижение цен на бензин было зафиксировано в пяти центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подешевел в Кызыле - на 1,2% и Южно-Сахалинске - на 0,9%. Подорожал бензин в 21 центре субъектов РФ. Сильнее всего в Петропавловске-Камчатском и Махачкале - на 0,6% и 0,4%, соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.

В среднем с конца прошлого года бензин марки АИ-92 подорожал на 2,1%, бензин марки АИ-95 вырос в цене на 2,4%, а бензин АИ-98 - на 2% (рост за неделю 0,1%). Дизельное топливо с начала года повысилось в цене на 0,5%.

По сравнению с предыдущей неделей производство бензина упало на 6,8%, а выпуск дизельного топлива сократился на 6,4%. Относительно аналогичного периода прошлого года производство выросло на 2,3% и 1,2% соответственно.

При этом по данным ИГ "Петромаркет" на прошедшей неделе перешли к росту оптовые цена на автомобильное топливо. С 28 сентября по 2 октября отпускные цены нефтеперерабатывающих заводов выросли относительно 25 сентября на АИ-92 - на 1% (до 47 160 рублей за тонну), на АИ-95 - на 2.6% (до 48 820 рублей за тонну), а на летнее дизельное топливо - на 3.3% (до 45 090 рублей за тонну).