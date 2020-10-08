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08.10.2020 00:05
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция матча Россия - Швеция

Текст: Никита Лашкул

Европейские клубные первенства снова отправились на паузу. Но пока что не из-за карантина, а на матчи сборных. Вот и россиянам предстоит провести три игры - товарищескую встречу со шведами и две игры в рамках Лиги наций.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Все матчи состоятся в Москве, шведов мы примем на стадионе ЦСКА, с турками и венграми сыграем на "Динамо". Пожалуй, это даже хорошо, что разминаться россияне будут в спарринге со скандинавами. Швеция - крепкий и неудобный соперник. Год назад они обыграли нас в матче Лиги наций и не пустили на первое место, а еще чуть ранее команды сгоняли нулевую ничью. Сегодня будет возможность поквитаться, хоть и статус товарищеский.

Что касается кадровых потерь, под вопросом участие в матче Джикии и Гилерме. Оба сдали подозрительные тесты на коронавирус. По словам Станислава Черчесова, обоих изолировали, а тесты других игроков дали отрицательный результат. В целом, как сказал главный тренер, ситуация рабочая.

Шведы, в свою очередь, уже назвали стартовый состав на матч. Наибольший интерес для болельщиков представляют игрок "Спартака" Ларссон, Карл Старфельт из "Рубина" и экс-"динамовец" Хольмен. Команда у шведов ровная, явных лидеров нет. Россиянам придется поломать голову, чтобы пройти насыщенную оборону, но и о встречных контратаках нельзя забывать.

Игра между Россией и Швецией начнется в 19:15 мск, "РГ" проведет онлайн-трансцялию. Присоединяйтесь!

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