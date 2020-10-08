Сборная России проиграла в товарищеском матче шведам

Пожалуй, впервые с момента окончания чемпионата мира у сборной такой плотный график. Поединок со шведами стал первым для россиян в течение шести дней: в воскресенье и среду нашим футболистам предстоят встречи Лиги наций с турками и венграми.

Впрочем, главный тренер сборной Станислав Черчесов не унывает. И это несмотря на не только не самый простой календарь, но и потерю ведущих игроков. Напомним, что из-за травмы по-прежнему отсутствует полузащитник "Монако" Александр Головин, а Георгий Джикия и Гилерме сдали подозрительные тесты на коронавирус и помочь партнерам в сегодняшнем противостоянии со скандинавами не смогли.

Отметим, что матч на Песчаной стал первым для сборной в этом году, на котором присутствовали зрители. Однако уже в день игры РФС сократил разрешенную квоту болельщиков до пяти тысяч человек в связи с эпидемиологической ситуацией.

Первый тайм прошел в равной борьбе. Наши чуть больше владели мячом, и, в принципе, острее атаковали. На 17-й минуте мог отличиться Антон Миранчук, но мяч после его плотного удара попал в перекладину. Буквально через несколько мгновений шведы открыли счет: Себастьян Ларссон навесил в штрафную, где расторопнее всех оказался Александер Исак - 1:0 в пользу скандинавов.

В перерыве Черчесов произвел сразу две перестановки: поле покинули Дзюба с Оздоевым, вместо них вышли Александр Соболев и Роман Зобнин. К слову, для Соболева этот матч стал дебютным в составе сборной. Несмотря на несколько неплохих атак, второй мяч забили шведы: на 72-й минуте мяч после удара Маттиаса Юханссона срикошетил от Федора Кудряшова и влетел в ворота. Россияне ответили на это только одним голом, который забил Соболев. Как итог - 1:2.