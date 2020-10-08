Создателей вакцины "Спутник V" предложили выдвинуть на Нобелевскую премию

Ученых российского Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разработавших первую в мире вакцину от COVID-19 "Спутник V", необходимо выдвинуть на соискание Нобелевской премии в 2021 году. Такое мнение высказали в комитете Госдумы по охране здоровья.

Зампред комитета Леонид Огуль отметил, что речь идет о научном открытии, масштаб которого трудно переоценить, так как оно послужит на благо всего человечества. По его словам, изобретение вакцины от нового коронавируса - это настоящий прорыв в области науки и медицины. "Думаю, что их труд должен быть отмечен всем мировым сообществом", - заявил парламентарий в интервью РИА Новости.

Эту идею поддержал и член думского комитета Борис Менделевич, напомнив, что коронавирус унес более миллиона жизней на планете, а о самом заболевании до сих пор противоположные мнения. "В данных условиях вакцина от COVID-19 - это действительно мировой прорыв", - заявил Менделевич, отметив, что создатели вакцины достойны претендовать на Нобелевскую премию.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что масштабный ввод в гражданский оборот российской вакцины от коронавируса "Спутник V" начнется в конце октября - начале ноября. Сейчас проводится исследование первых промышленных образцов препарата, поскольку в стране действует строжайший контроль в отношении иммунобиологических средств. При этом число желающих привиться от коронавируса растет. "Запрос на российскую вакцину, как внутри государства, так и из-за рубежа очень большой", - отметил Мурашко.