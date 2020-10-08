США планируют сократить контингент в Афганистане до 2,5 тысячи человек

Американский военный контингент в Афганистане будет в ближайшее время сокращен до 2,5 тысячи человек, заявил советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен. По его словам, это произойдет к началу 2021 года, передает РИА Новости.

Ранее с аналогичным заявлением выступал президент США Дональд Трамп. По его оценкам, контингент должен быть сокращен до 4 тысяч военнослужащих.

Любопытно, что по оценке спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада, сокращение числа военнослужащих должно произойти уже к ноябрю и остаться должны не более 4,5 тысячи человек.