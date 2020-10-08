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Стало известно, как выглядит "малыш Йода" без своей робы

Новости
    08.10.2020, 15:27
Текст:   Богдан Бобров

В интернет утекли сканы страниц книги The Art of Star Wars: The Mandalorian, которая должна поступить в продажу в декабре текущего года.

В ней будет много материалов о том, как создавался сериал "Мандалорец", а также концепт-арты ключевых персонажей.

На представленных изображения, например, можно впервые увидеть, как выглядит "малыш Йода" без своей привычной робы и несколько вариантов его детской люльки-переноски.

Для титульного героя, судя по рисункам, также разрабатывали несколько видов брони.

Снова встретиться с полюбившимися персонажами можно будет совсем скоро - второй сезон выходит на Disney+ 30 октября.

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