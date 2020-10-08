Стало известно, как выглядит "малыш Йода" без своей робы

В интернет утекли сканы страниц книги The Art of Star Wars: The Mandalorian, которая должна поступить в продажу в декабре текущего года.

В ней будет много материалов о том, как создавался сериал "Мандалорец", а также концепт-арты ключевых персонажей.

Star Wars Books



Confira algumas das imagens de 'The Art of Star Wars: The Mandalorian de @PhilSzostak e Doug Chiang. Chegando a partir do dia 1 de Dezembro nos EUA.



Fonte:(https://t.co/7XQ7DfrhFr)#TheMandalorian #StarWars pic.twitter.com/6hEbSAxbpW — Jornal Imperial (@JornalImperial) October 6, 2020

На представленных изображения, например, можно впервые увидеть, как выглядит "малыш Йода" без своей привычной робы и несколько вариантов его детской люльки-переноски.

Для титульного героя, судя по рисункам, также разрабатывали несколько видов брони.

Снова встретиться с полюбившимися персонажами можно будет совсем скоро - второй сезон выходит на Disney+ 30 октября.