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"Мандалорец" взял больше всех "Эмми" в технических номинациях

Новости
    17.09.2020, 18:52
Текст:   Козьма Лоханкин

Начались вручения премии "Эмми", которую часто называют "телевизионным "Оскаром".

Фото: kinopoisk.ru
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Основная церемония пройдёт 20 сентября, а пока определились победители в технических номинациях.

Впереди всех на данный момент оказался диснеевский "Мандалорец", получивший пять премий: за работу художника (эпизод 1), за лучший звук (эпизод 2), за монтаж звука (эпизод 1), за работу оператора (эпизод 7), за лучшие спецэффекты (эпизод 2).

Четырьмя победами отметился лидер по номинациям в этом году - супергеройский проект HBO "Хранители".

Новые награды получили "Наследники" (HBO), "Очень странные дела" и "Корона" (оба - Netflix).

Полный список победителей приводит Deadline.

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