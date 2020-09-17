"Мандалорец" взял больше всех "Эмми" в технических номинациях

Начались вручения премии "Эмми", которую часто называют "телевизионным "Оскаром".

Основная церемония пройдёт 20 сентября, а пока определились победители в технических номинациях.

Впереди всех на данный момент оказался диснеевский "Мандалорец", получивший пять премий: за работу художника (эпизод 1), за лучший звук (эпизод 2), за монтаж звука (эпизод 1), за работу оператора (эпизод 7), за лучшие спецэффекты (эпизод 2).

Четырьмя победами отметился лидер по номинациям в этом году - супергеройский проект HBO "Хранители".

Новые награды получили "Наследники" (HBO), "Очень странные дела" и "Корона" (оба - Netflix).

Полный список победителей приводит Deadline.