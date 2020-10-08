Трамп пообещал американцам бесплатные экспериментальные препараты от COVID-19

Президент США Дональд Трамп записал новое видеообращение, в котором пообещал каждому американцу такое же лечение от коронавируса, которое получил он сам. Хозяин Белого дома также планирует направить в больницы экспериментальные препараты, которыми он лечился.

"Они дали мне "Регенерон", и мне моментально стало лучше", - цитирует ТАСС американского лидера. Трамп заявил, что подготовил экстренное разрешение на использование этого лекарства и его аналогов. Препараты будут направлены в больницы, где пациенты смогут получить их бесплатно.

Ранее президентский врач Шон Конли сообщил, что Трампа лечат коктейлем из антител "Регенерон", а также цинком, витамином D, фамотидином, мелатонином и аспирином.

По последним данным, в США зафиксировано 7,7 миллиона случаев заражения коронавирусом. Скончались 216,5 тысячи человек.