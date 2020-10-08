В Госдуме предложили ввести в школах уроки здоровья

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил ввести в школьную программу уроки здоровья, где детей обучали бы основам здорового образа жизни.

Их можно проводить вместо уроков ОБЖ, пояснил депутат, которого цитирует "Газета.Ru". "У нас есть ОБЖ, но этот урок уже исчерпал себя. Нужна новая программа", - сказал парламентарий.

Свою инициативу он объяснил ростом числа детей, у которых есть проблемы со здоровьем. На специализированных уроках он предлагает обучать школьников правильному питанию, принципам гигиены, а также оказания первой медпомощи. Уроки Огуль считает нужным проводить с 1 по 11 класс.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов на совещании у президента РФ Владимира Путина сообщил, что больше половины детей имеют проблемы со здоровьем, и виной тому нелюбовь к спорту и пристрастие к гаджетам. Чтобы сделать уроки физкультуры интереснее и эффективнее, их будут обновлять, сказал министр.