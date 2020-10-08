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08.10.2020 16:25
Рубрика: Работа власти

В Госдуме рассказали, как изменятся штрафы за нарушения ПДД

Текст: Татьяна Замахина

Подготовка новой редакции КоАП продолжается. Как рассказали в Госдуме, штрафы на данный момент решено оставить в том виде, в котором они есть в действующем кодексе. Разве что убрали "копеечные" финансовые санкции. Об этом заявил член рабочей группы по подготовке проекта кодекса депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Он напомнил, что новая редакция нужна, так как "десятки новых составов, десятки новых статей, по которым увеличены штрафы, уже приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации".

- Тем не менее мы в проекте сейчас как раз оставили штрафы в том виде, в котором они есть в действующем кодексе, - сказал Вяткин. - Единственное, что мы там 100-300 рублей убрали штрафы. Они уже не отвечают никаким разумным критериям мер ответственности.

Штрафы конкретно за нарушения ПДД останутся на прежнем уровне, уточнил он, добавив, что глава, посвященная им, "практически не претерпела никаких изменений".

Фото: Sputnik/РИА Новости
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По мнению Вяткина, более остро стоит проблема совершенствования правового регулирования тех или иных сфер и отношений, а не размер штрафов.

Депутат также сообщил РИА Новости, что текущая редакция нового КоАП предусматривает возможность "обнуления" нарушения ПДД, установленного камерами фото- и видеофиксации. После уплаты штрафа подобное нарушение не будет считаться как повторное.