В Роспотребнадзоре объяснили необходимость ежегодной прививки от гриппа

Штаммы вирусов гриппа постоянно мутируют, в связи с чем состав вакцин обновляется по мере необходимости, чтобы не отставать от изменений. Вот почему вакцинация от гриппа проводится ежегодно, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается также, что иммунный ответ организма на вакцинацию ослабевает с течением времени. В ведомстве напомнили о группах риска по заболеваемости гриппом. Это маленькие дети, пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями или имеющие иммунодефицитные состояния, пишет ТАСС.

Специалисты подчеркивают, что вирус гриппа распространяется очень быстро. Однако, если большинство людей привито, у меньшинства - тех, кто не получил вакцину по каким-либо причинам, шансы заразиться минимальны. "Именно для этого создается коллективный иммунитет. Вакцинированное население не дает распространяться вирусу", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В конце сентября сообщалось, что почти 25 миллионов россиян уже сделали прививку от гриппа. Вакцинация продолжается. По данным Роспотребнадзора, период с сентября по ноябрь - самый благоприятный для защиты от вирусов.