В США досрочно проголосовали более 5,6 миллиона американцев

Более 5,6 миллиона американцев досрочно проголосовали на выборах главы государства, которые состоятся третьего ноября этого года. Такие данные опубликованы в среду порталом United States Elections Project.

Отмечается, что лидером по числу проголосовавших стала Флорида - более 947 тысяч человек. В Вирджинии участие в выборах приняли 769 тысяч американцев, в Мичигане - 636 тысяч, пишет ТАСС.

Между тем, во вторник были опубликованы результаты опроса общественного мнения, проведенного службой SSRS по заказу телекомпании CNN. Согласно им, 57% респондентов готовы проголосовать за кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Действующего главу государства республиканца Дональда Трампа поддерживает 41%.

Трамп, у которого ранее был выявлен коронавирус, заявил о возвращении к участию в предвыборной кампании, поскольку "лживые СМИ показывают только лживые опросы общественного мнения".

Напомним, что всеобщие выборы в США пройдут третьего ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, члены Палаты представителей и Сената конгресса, а также губернаторы ряда штатов и территорий.