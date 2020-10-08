Материал в "РГ" «Урок с заложниками» вызвал общественныйрезонанс.

В начале сентября на уроке ОБЖ к пятиклассникам ворвались взрослые парни в камуфляжной форме, масках и с предметами, похожими на оружие. Не все дети поняли, что это игра, а дяди - не настоящие террористы. Служебное расследование тянулось месяц. Итоги объявили сейчас.

Замечанием отделался замдиректора департамента по социальным вопросам и образованию администрации города Ишима. Руководству школы пришлось хуже: директор, его заместитель и учитель ОБЖ получили по выговору. Кроме того, директору выписали штраф на 10 тысяч рублей, а самой школе - штраф на 50 тысяч рублей. Также прокуратура внесла представление главе Ишима Федору Шишкину.