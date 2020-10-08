Владимир Путин обсудил ликвидацию пожаров в Рязанской области

Ситуация в Рязанской области, где в результате возгорания сухой травы произошел пожар с последующими взрывами на территории складов с боеприпасами, стала одной из главных тем совещания по вопросам МЧС, которое в видеоформате провел президент. Также речь шла о том, что в целом спасателям нужна новая, современная техника, и Владимир Путин указал переходить на прямые закупки.

Глава МЧС Евгений Зиничев доложил о том, что уже сделано и что планируется, чтобы ликвидировать пожары в населенных пунктах и окрестностях, попавших в зону поражения от разрыва снарядов. Напомним, что накануне он побывал на месте и осмотрел пострадавшие территории.

Госпитализировано 16 человек, пострадало более 20 построек. Общая численность сил на момент доклада составляла около полутора тысяч человек, из них 400 от МЧС, к месту происшествия выдвинулись еще спасатели. Эвакуировано в превентивных целях свыше 2300 жителей из 14 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5-10 км, организованы пункты временного размещения на безопасном расстоянии от эпицентра взрывов. Развернут оперативный штаб, работают психологи, открыта "горячая линия".

Другой темой совещания стал вопрос технического оснащения ведомства. Спасатели действуют профессионально, оперативно ликвидируют последствия аварий, стихийных бедствий, паводков, лесных пожаров, заметил Владимир Путин. "Работы много", - сказал он. Эффективные и оперативные действия помогают спасти жизни, сохранить здоровье, имущество граждан, минимизировать последствия ЧП для инфраструктуры, ключевых объектов городов и поселков.

"Это прямо влияет и на государственные финансы", - подчеркнул президент. В этом году средства, которые будут направлены на компенсацию ущерба от чрезвычайных ситуаций, минимальны по сравнению с предыдущими годами: до этого они стабильно составляли 6-8 млрд рублей в год, заметил он. "И не потому, что мы на этом как-то экономим или должны экономить, "зажимаем" эти рубли... а потому что реальный ущерб снижается, что очень важно", - пояснил Путин. И это благодаря работе МЧС. "Системные меры профилактики, о которых мы говорили не раз, дают свой необходимый результат", - оценил он.

Эвакуировано в превентивных целях свыше 2300 жителей из 14 близлежащих населенных пунктов

Президент поручил и дальше повышать результативность работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций, стараться минимизировать негативные последствия, предпринимать дополнительные меры по защите лесов от пожаров, предупреждению наводнений. Но для этого спасателям нужны не только профессионализм и мужество, но и надежная техника.

"С 2000-х годов началось активное техническое переоснащение подразделений МЧС", - констатировал глава государства. Это позволило обеспечить своевременное и комплексное реагирование на чрезвычайные ситуации, оказывать помощь зарубежным партнерам в случае обращений.

В этом году благодаря выделению дополнительных финансов министерство получило возможность суммарно закупить около полутора тысяч единиц техники - почти в четыре раза больше, чем было предусмотрено.

Но по-прежнему остаются две проблемы. "Во-первых, значительная часть парка пожарной техники, самолетов и вертолетов ведомства, спасательных лодок уже выработала свой ресурс", - заявил Путин. И об этом не только министр говорил - президент поручал Совбезу проработать эту тему и получил подтверждение. "При этом темпы технического переоснащения явно отстают от темпов вывода из эксплуатации старой, отработавшей свой ресурс, техники", - констатировал он.

Во-вторых, процесс обновления пока не носит устойчивого характера: подразделения не имеют возможности планировать техническое переоснащение "вдолгую", а закупки часто не системны, что нередко ведет к увеличению цены продукции.

Путин поручил утвердить программу обновления техники МЧС до 2030 года, которая позволит обеспечить спасателей в соответствии с нормативами. Причем при ее реализации "должна обеспечиваться максимальная финансовая эффективность как по стоимости самих закупок, так и в послепродажном обслуживании", подчеркнул он. "Надо переходить на прямые закупки техники с отечественных заводов-производителей, устраняя ненужных посредников", - указал президент. "И, конечно, честно говоря, лучше действовать по принципам полного цикла", - заключил он.