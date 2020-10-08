Число пострадавших от взрывов под Рязанью увеличилось до 16

В больницы Рязанской области продолжают поступать пострадавшие от взрывов в воинской части. По состоянию на 12 часов, в стационарах Скопинской и Ряжской межрайонных центров находятся 16 человек.

В основном у людей различные ожоги, полученные в результате пожара, сообщили в минздраве Рязанской области.

Шестеро получили травмы непосредственно при пожаре, остальные - в результате последствий пожара.

В Скопинской больнице сейчас находятся 11 пострадавших, в Ряжской - четверо. Одного пострадавшего вертолетом санавиации доставили из Ряжска в травмцентр областной клинической больницы в Рязань.

Напомним, накануне в Рязанской области загорелись склады с боеприпасами. Предварительная причина пожара - травяной пал. По предварительной версии, порывом ветра огонь с загоревшейся травы перекинулся на площадку хранения артиллерийских снарядов. На момент пожара на складах было не менее 75 тысяч тонн оружия.