Новости

Число пострадавших от взрывов под Рязанью увеличилось до 16 12:33
Автомобиль Илона Маска пролетел рядом с Марсом 12:21
СК возбудил дело против ростовского депутата за хищение газа на 44 млн рублей 12:12
Володин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-сенатора Долгих 12:08
Культурный форум в Петербурге предложили отменить из-за коронавируса 11:55
В пресс-службе президента Киргизии заверили, что он не покидал Бишкек 11:51
Профессор Анциферов: 83% умерших от коронавируса были старше 60 лет 11:48
В Москве число госпитализированных с COVID-19 за неделю выросло на 14% 11:44
Сергей Кравцов призвал регионы усилить меры профилактики COVID-19 11:39
В Ишиме директора школы и учителя наказали за инсценировку теракта 11:38
Ростовский депутат задержан за хищение газа на 44 млн рублей 11:32
В Ивановской области воры угнали шесть иномарок 11:26
Китайская компания подарила сотрудникам больше 4 тысяч автомобилей 11:14
Матвиенко принесла соболезнования по случаю ухода из жизни экс-сенатора Долгих 11:05
NI назвал преимущества российского "Бумеранга" 11:01
Под Рязанью количество пострадавших при взрывах выросло до 13 10:58
COVID-19 стали чаще выявлять у детей 10:53
В Подмосковье расстреляли двух бизнесменов 10:48
Перевод части специалистов ЖКХ на "удаленку" не скажется на качестве услуг 10:26
Huawei может продать бренд Honor 09:59
Движение по трассе "Каспий" под Рязанью восстановлено после пожара 09:55
В Хабаровском крае ужесточили ограничения из-за COVID-19 09:51
В Джакарте будут ставить метки на дома больных коронавирусом 09:51
В Дагестане полиция назвала причину ДТП со школьным автобусом 09:42
В Забайкалье покупателям запретили взвешивать продукты в магазинах 09:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за COVID-19
Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за COVID-19
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
08.10.2020 12:33
Рубрика: Происшествия

Число пострадавших от взрывов под Рязанью увеличилось до 16

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

В больницы Рязанской области продолжают поступать пострадавшие от взрывов в воинской части. По состоянию на 12 часов, в стационарах Скопинской и Ряжской межрайонных центров находятся 16 человек.

Фото: Marina Makarova / vkontakte
Из-за взрывов на военном складе под Рязанью эвакуировали 2,3 тысячи человек

В основном у людей различные ожоги, полученные в результате пожара, сообщили в минздраве Рязанской области.

Шестеро получили травмы непосредственно при пожаре, остальные - в результате последствий пожара.

В Скопинской больнице сейчас находятся 11 пострадавших, в Ряжской - четверо. Одного пострадавшего вертолетом санавиации доставили из Ряжска в травмцентр областной клинической больницы в Рязань.

Напомним, накануне в Рязанской области загорелись склады с боеприпасами. Предварительная причина пожара - травяной пал. По предварительной версии, порывом ветра огонь с загоревшейся травы перекинулся на площадку хранения артиллерийских снарядов. На момент пожара на складах было не менее 75 тысяч тонн оружия.

Под Рязанью более 20 домов сгорело от взрывов на военных складах
В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область РГ-Видео

Главное сегодня

Попова заявила об усложнении ситуации с коронавирусом в России
Глава Подмосковья призвал отказаться от поездок в общественном транспорте
COVID-19 стали чаще выявлять у детей
В пресс-службе президента Киргизии заверили, что он не покидал Бишкек
Создателей вакцины "Спутник V" предложили выдвинуть на Нобелевскую премию
Историк Соколов заявил, что планировал выстрелом успокоить аспирантку
Медорганизации будут сообщать в полицию о неопознанных пациентах