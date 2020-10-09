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Автор "Настоящего детектива" снимет военный сериал Хэнкса и Спилберга

Новости
    09.10.2020, 13:03
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/empiremagazine Фото: twitter.com/empiremagazine
Фото: twitter.com/empiremagazine

43-летний американский режиссер, сценарист и продюсер Кэри Фукунага, автор "Настоящего детектива" и постановщик многострадального "Не время умирать", 25-го фильма "бондианы", подписался на новый сериал.

Фото: youtube.com
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Согласно информации Deadline, кинематографист поставит три первых (из десяти) эпизода "эпического" сериала "Властелины воздуха" (Masters Of The Air).

В его основе - крайне детализированная и дотошная книга Дональда Миллера Masters of the Air: America"s Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany - про экипаж американского бомбардировщика на полях сражений Второй мировой.

"Властелины" продолжат военный блок сериалов, начатый обласканными "Эмми" "Братьями по оружию" и "Тихим океаном". Соответственно, Стивен Спилберг, Том Хэнкс и Гари Гоэцман вернутся в кресла продюсеров.

При этом отмечено, что "Властелины воздуха", как и два предыдущих шоу, изначально планировались для HBO, но в итоге переехали на стриминг Apple TV+.

Важная деталь: бюджет предприятия - веские двести миллионов долларов.

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