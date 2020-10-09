Больше всего АвтоВАЗ заработал на Lada Vesta

В третьем квартале 2020 года самой доходной моделью бренда Lada стала Vesta, выручка от продаж которой составила 43,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает "Автостат Инфо".

Второе место по выручке заняло семейство Lada Granta: 71223 проданных машины принесли в казну компании 37,06 миллиарда рублей.

Lada Largus был продан в количестве 22056 штук, выручка составила 15,7 миллиарда рублей.

Скромный тираж Lada Xray - 12282 проданных экземпляра - позволил заработать 8,2 миллиарда, на внедорожнике Lada 4x4, который купили 16172 человека, АвтоВАЗ выручил 9,2 миллиарда.

Согласно отчёту Ассоциации европейского бизнеса, с января по сентябрь 2020 года АвтоВАЗ продал 227 661 автомобилей Lada, плюс 8811 экземпляров Lada Niva. Таким образом, по итогам третьего квартала продажи бренда сократились более чем на 14%.