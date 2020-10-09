Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
09.10.2020 12:41
Рубрика: Российский автопром

Больше всего АвтоВАЗ заработал на Lada Vesta

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В третьем квартале 2020 года самой доходной моделью бренда Lada стала Vesta, выручка от продаж которой составила 43,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает "Автостат Инфо".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
АвтоВАЗ отказался от Lada 4x4 Bronto, но ненадолго

Второе место по выручке заняло семейство Lada Granta: 71223 проданных машины принесли в казну компании 37,06 миллиарда рублей.

Lada Largus был продан в количестве 22056 штук, выручка составила 15,7 миллиарда рублей.

Скромный тираж Lada Xray - 12282 проданных экземпляра - позволил заработать 8,2 миллиарда, на внедорожнике Lada 4x4, который купили 16172 человека, АвтоВАЗ выручил 9,2 миллиарда.

Согласно отчёту Ассоциации европейского бизнеса, с января по сентябрь 2020 года АвтоВАЗ продал 227 661 автомобилей Lada, плюс 8811 экземпляров Lada Niva. Таким образом, по итогам третьего квартала продажи бренда сократились более чем на 14%.

#Lada