ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Прохладный"

Банк России отозвал лицензию у банка "Прохладный". Банк работал в одноименном городе в Кабардино-Балкарии и занимал 348-е место в банковской системе.

По оценке Банка России, "Прохладный" занижал необходимые к формированию резервы на возможные потери, в связи с чем ЦБ неоднократно ограничивал банк в привлечении средств физлиц.

Более 70% кредитного портфеля банка, по оценке ЦБ, представлено проблемными ссудами. Исполнение предписаний ЦБ выявило наличие в деятельности "Прохладного" основания для банкротства.

Кроме того, банк проводил схемные операции по сокрытию уровня просроченной задолженности и формированию процентных доходов, информация о которых будет направлена Банком России в правоохранительные органы.

"Прохладный" является участником системы страхования вкладов, выплаты страховых возмещений вкладчикам начнутся не позднее 23 октября сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Также в пятницу Банк России объявил об отзыве лицензии у банка "Майский" из города Майский Кабардино-Балкарии.