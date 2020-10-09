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09.10.2020 13:09
Рубрика: Экономика

Дитрих: Транспортный комплекс в этом году полностью не восстановится

Текст: Евгений Гайва
Транспортный комплекс России в этом году не сможет выйти на докризисный объем работы из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, заявил министр транспорта России Евгений Дитрих в ходе заседания итоговой коллегии Минтранса.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

"Учитывая текущую ситуацию с коронавирусом, восстановления объема транспортной работы в этом году не ожидается", - сказал он.

По словам главы Минтранса, объем пассажирских перевозок на авиатранспорте по итогам года составит около 60 млн человек и снизится в два раза по сравнению с показателями прошлого года.

Фото: iStock
Минтранс: Пассажиропоток на воздушном транспорте снизится в два раза

По данным Минтранса, объем пассажирских перевозок водным транспортом по итогам 2020 года составит 4,3 млн пассажиров и снизится на 30% по сравнению с показателями 2019 года. Грузооборот российских морских портов снизится по сравнению с прошлым годом на 3%. Объем перевалки грузов в морских портах в 2020 году составит 815 млн тонн.

Пассажирские автобусные перевозки по итогам года составят 8,2 млн пассажиров и снизятся на 21% по сравнению с показателями прошлого года. Объем перевозок грузов автотранспортом составит 5,5 млн тонн, на 4,8% меньше показателей 2019 года.

Железнодорожным транспортом по итогам года будет перевезено 851,3 млн пассажиров, на 29% меньше показателей 2019 года. Объем грузовых перевозок по железной дороге в этом году составит 1,2 млрд тонн, что на 4% меньше показателей прошлого года.

При этом пригородные железнодорожные перевозки уже восстановились практически полностью, отметил Дитрих.

Экономика Транспорт Правительство Минтранс Пандемия коронавируса COVID-19

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