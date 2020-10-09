В США внимательно следили за запуском ракеты "Циркон"

Соединенные Штаты Америки внимательно отслеживают ракетные испытания, которые проводит Россия, чтобы учитывать их при формировании собственной политики в милитаристской сфере. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США, комментируя запуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".

"Мы продолжаем следить за российской военной активностью и ракетными испытаниями, которые дают сведения для нашей политики в сфере контроля над вооружениями и безопасности", - цитирует американского дипломата РИА Новости.

Напомним, пуск "Циркона" был произведен 7 октября с борта головного фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". Ракета успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 километров. Ее скорость превысила 8 Махов.