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Рубрика: В мире

В США внимательно следили за запуском ракеты "Циркон"

Соединенные Штаты Америки внимательно отслеживают ракетные испытания, которые проводит Россия, чтобы учитывать их при формировании собственной политики в милитаристской сфере. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США, комментируя запуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".

Фото: Минобороны РФ
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"Мы продолжаем следить за российской военной активностью и ракетными испытаниями, которые дают сведения для нашей политики в сфере контроля над вооружениями и безопасности", - цитирует американского дипломата РИА Новости.

Напомним, пуск "Циркона" был произведен 7 октября с борта головного фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". Ракета успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 километров. Ее скорость превысила 8 Махов.

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