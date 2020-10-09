Hummer вернется на мировой авторынок 20 октября

Электропикап Hummer, первый автомобиль возвращенной на рынок после 12-летнего отсутствия марки, будет официально представлен 20 октября.

По сообщению Automotive News, презентация пройдет в перерыве трансляции матча по бейсболу в рамках финальной стадии розыгрыша главного трофея сезона - одного из самых рейтинговых телевизионных событий в США и Канаде. Серийное производство электромобилей Hummer, полноразмерных пикапа и внедорожника, стартует спустя примерно год.

Новые Hummer будут иметь все характерные для автомобилей марки особенности: прочное шасси, массивные габариты, высокий короткий капот, превосходные геометрические параметры проходимости. По энерговооруженности и проходимости выйдет на качественно иной уровень. Пиковая мощность четырех электромоторов в 1000 л.с. наделит автомобиль массой около 3 тонн динамикой гиперкара, на разгон 0-100 км/ч понадобится менее 3,5 с. А значение пиковой тяги 15 592 Нм - что-то скорее от сверхтяжелой строительной спецтехники, чем дорожных машин.