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09.10.2020 07:43
Рубрика: Авто

Интеллектуальные транспортные системы в 2020 году внедрят в 22 регионах

Текст: Евгений Гайва
Росавтодор в 2020 году отобрал 22 региона для пилотного внедрения интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в агентстве. Всего поступило 56 заявок от 50 субъектов РФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

ИТС появятся в городских агломерациях с населением более 300 тысяч человек. На 2020 год предусмотрен объем финансирования в 3,3 млрд рублей.

Фото: iStock
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Регионы уже провели конкурсные процедуры и заключили контракты на сумму более 500 млн рублей, при этом экономия бюджетных средств составила более 65,3 млн рублей, сообщила директор по развитию ИТС ФАУ "РОСДОРНИИ" Екатерина Брязгина в ходе форума "Интеллектуальные транспортные системы России: цифровая эра транспорта". На оставшуюся половину средств торги также объявлены, еще на 31% идет подготовка документации.

Внедрение ИТС позволит автоматизировать процессы управления дорожным движением. В результате должен повыситься уровень безопасности на дорогах. В некоторых регионах ИТС уже действуют. Это комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, автоматические пункты весогабаритного контроля, системы мониторинга параметров транспортного потока, метеомониторинга.

В частности, по данным "РОСДОРНИИ", подсистемы регистрации нарушений ПДД внедрены в 40% регионов, подсистемы весогабаритного контроля - в 12% регионов, подсистемы метеомониторинга - в 9% регионов, мониторинга транспортного потока - в 7% регионов, еще в 32% регионов внедрены различные иные подсистемы.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Как отметила Брязгина, на основании представленных данных можно сделать вывод, что сейчас уже возникают серьезные проблемы при организации информационного взаимодействия периферийного оборудования различных подсистем.

По словам заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Игоря Костюченко, субъектам предстоит также обеспечить межведомственную и межсубъектную интеграцию и взаимоувязку уже существующих подсистем и создать условий для их оптимизации в будущем. "ИТС ― это не локальная задача какой-то одной агломерации, это задача для Российской Федерации в целом. Важно, как предложение одного субъекта ляжет в концепт в масштабах всей страны", - сказал Костюченко, чьи слова приводит пресс-служба Росавтодора.

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