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Рубрика: Общество

Интервью с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Главное

Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова дала эксклюзивное интервью "Российской газете":
Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ

- На сегодняшний день переболело меньше одного процента населения. Даже если учесть, что какая-то часть перенесла заболевание бессимптомно, и в статистику не попала, все равно итоговая цифра не будет значимо выше.

- Сегодня мы четко понимаем, что происходит и что нужно сделать, чтобы не пришлось принимать каких-то дополнительных жестких мер.

- Главное сегодня - мобилизоваться и делать ровно так, как написано. Это не сложно. Может быть, некомфортно, неудобно, но нужно.

- Сегодня региональные власти взяли более жесткий тон и требуют, чтобы люди носили маски - в транспорте, в магазинах. Еще раз повторю: это новая нормальность. Я это говорила в феврале и сейчас понимаю, что да, мы не ошиблись тогда - новая нормальность.

- Мы много знаем о новом вирусе, но далеко не все. То, что он коварен, это сегодня уже очевидно. Но мы не знаем отдаленных последствий. Еще не родились дети, которые зачаты от переболевших родителей. Поэтому сегодня главная задача для каждого - не переболеть, а не заболеть.

- Вакцина, созданная учеными ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, лучше всего подойдет людям старшего возраста, людям с хроническими заболеваниями. Это синтетическая вакцина, в ней нет естественного живого белка, нет никаких фрагментов вируса.

- Порядок такой: если из-за ОРВИ и гриппа в классе отсутствует двадцать процентов учеников, директор школы вправе отправить класс на карантин. Подчеркну, это не распоряжение санитарного врача, ни кого-то еще - директор принимает это решение сам.

- Удельный вес заболевших учителей крайне невысок. Рост заболеваемости есть, но не столько из-за коронавируса, сколько из-за других сезонных инфекций.

- Самый большой всплеск заболеваемости в сентябре наблюдался у офисных работников. Они все лето были на удаленной работе, в отпусках, а когда вернулись к привычному очному режиму, видимо, нигилистически отнеслись к необходимости соблюдать меры защиты. Сейчас эта ситуация исправляется.

- Напомню, пандемия во всем мире. Если у нас есть право отдохнуть и куда-то улететь, у людей рядом с нами есть право на сохранение своего здоровья.

- Что касается новогодних праздников, сейчас дать точный прогноз, какой будет эпидемическая ситуация у нас, и в других странах к концу года, вряд ли возможно. Но у нас есть опыт, и очень удачный, по внутреннему туризму - этой возможностью можно будет воспользоваться.

- Что касается эффективности тестирования, я абсолютно уверена в тестах российского производства. Их нужно делать и другого способа подтвердить, что у вас COVID-19, а не грипп или ОРВИ, нет.

- Если вирус попал в организм, то 14 дней - это крайний срок, когда он даст клиническое проявление. Поэтому двухнедельный карантин нужен для тех, кто был в контакте с заболевшим или приехал из другой страны. За это время становится ясно, был человек заражен, заболеет ли он.

- У нас до сих пор нет достоверно подтвержденных случаев повторного заражения коронавирусом - все описанные случаи, а их шесть, - за рубежом. В России после тщательной проверки они не подтвердились.

- Иммунитет, который вырабатывается после вакцины, защищает от заражения так же, как и иммунитет, который получен в результате перенесенного заболевания. Однако после заболевания может развиться целый ряд осложнений, зачастую тяжелых. И мы не знаем еще о возможных отдаленных последствиях, только изучаем это. Поэтому преимущество, конечно же, за поствакциональным иммунитетом.

- Мне, наверное, очень в жизни повезло, потому что, сколько я себя помню, я всегда знала, что буду врачом. А когда поступала в медицинский институт, у меня уже были публикации по эпидемиологии, и я точно знала, что я буду заниматься именно эпидемиологией.

Полностью интервью Анны Поповой читайте здесь.

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