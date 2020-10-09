Как бороться с запотевшими стеклами в машине

При высокой влажности стекла в автомобиле начинают запотевать, это ухудшает видимость. В исправной машине достаточно включить печку и направить обдув на эти участки, если же конденсат образуется постоянно, то это повод проверить технические узлы.

Высокая влажность в машине может указывать на неисправность клапанов и засорение воздушного фильтра салона. Стоит взглянуть на вентиляционные отверстия в багажном отделении и клапаны выпуска воздуха под задним бампером. Если с ними возникли проблемы, то при открытии дверей будет наблюдаться хлопок, у пассажиров и водителя может немного закладывать уши.

Когда стекла запотевают при любой погоде, стоит проверить привод заслонки рециркуляции климатической установки, пишет aif.ru. Если с улицы не поступает свежий воздух, стекла начинают покрываться испариной.

Еще одна проблема может крыться в сливах короба воздухопритока, через которые воздух с улицы попадает в климатическую установку. Если желоб засорился, в воздуховоды может поступать вода. Неисправный кондиционер тоже может стать причиной излишнего конденсата.

Бороться с запотеванием можно разными способами. Например, купить пакеты с силикагелем - веществом, которое впитывает влагу. Несколько полотняных пакетов в местах избыточной влажности - и сухость воздуха значительно возрастет. Многоразовые коврики - "автопамперсы" - тоже впитывают большое количество жидкости.

Если включить кондиционер вместе с печкой, воздух в салоне быстро высохнет, влага будет выброшена наружу через слив испарителя.

Ну и дедовский способ - протереть окна газетой. Скомканная бумага удалит мельчайшие частички пыли, которая притягивает влагу. Если на поверхности будет минимум точек кристаллизации, конденсат образовываться не сможет.