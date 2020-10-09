Каннский рынок контента представил в Сети большую программу

Крупнейший международный рынок контента MIPCOM начинает в этом году свою работу 12 октября. Как и было обещано, исключительно в цифровом формате, поэтому мероприятие и носит название MIPCOM Online+. Однако зарегистрированные участники уже начали смотреть и оценивать новинки, поскольку получили доступ к платформе еще в начале этой недели - 5 октября.

Работа идет напряженная, некоторые наши соотечественники даже отвлеклись от проходящего в офлайн-формате Московского Международного кинофестиваля. Еще бы, ведь более 35 российских компаний представляют на европейском рынке в этот раз зарубежным партнерам новые сериалы, фильмы, телевизионные форматы и анимацию. Более 20 из них - то есть большинство - работают на объединенном виртуальном стенде Made in Russia, организованном в рамках бизнес-миссии Российского экспортного центра (РЭЦ).

На специальной платформе уже проходят сессии и конференции, из которых можно понять самое главное - тренды. А кто владеет информацией, тот король рынка. На этой неделе одним из первых от России на онлайн-площадке выступил и российский спикер - заместитель генерального директора онлайн-кинотеатра ivi Игорь Макаров, который рассказал, как обстоят дела с онлайн-сервисами в нашей стране.

С 12 по 16 октября на платформе - показы и презентации проектов, онлайн-встречи и выступления мировых экспертов телевизионной индустрии - в этом году дискуссии будут посвящены путям выхода из кризиса, связанного с мировым карантином, и решению проблемы нехватки контента после паузы в производстве. На MIPCOM заявлены директор по контенту Netflix Тед Сарандос, известный актер, режиссер и продюсер Тайлер Перри ("Исчезнувшая", "Власть"), генеральный директор крупнейшей британской сети Sky Джереми Дэрроч и другие. На платформе соберутся представители крупнейших мировых компаний, среди которых - Canal+, HBO Max, Warner Media, Sony Pictures, RTVE, Viasat, Discovery Channel, SBS, Cartoon Network. Компании ITV Studios, A+E Networks, BBC Studios, ZDF Enterprises, Beta Film, ViacomCBS, Discovery, Inc., Newen представят свои новые сериалы (готовые и в производстве) в рамках программы презентаций Global Upfronts.

Среди российских участников в этом году - Art Pictures Distribution, ГК "Планета Информ", Yellow Black and White и видеосервис START, продюсерская компания "Среда", компании "Спутник Восток Продакшн", Russian World Vision, Star Media, "Марс Медиа", студия "Союзмультфильм", Группа Компаний "Рики", анимационные студии "Паровоз" и Wizart, а также крупнейшие холдинги, каналы и дистрибьюторы: "Централ Партнершип", ГПМ РТВ, телекомпания НТВ, кинокомпания CTB, Сигнал медиа, "Цифровое телевидение", 1-2-3 Production, Совтелеэкспорт - официальный дистрибьютор контента ВГТРК, телеканал Пятница, студия Метрафильмс и другие.

В рамках бизнес-миссии Made in Russia на платформе пройдут две сессии, на которых компании-участницы объединенного виртуального стенда представят свои новые сериалы и анимационные фильмы. Зарубежным партнерам покажут первые эпизоды сериалов "Шерлок в России" и "Перевал Дятлова". Кстати, у второго уже есть крупнейший зарубежный дистрибьютор - компания Beta Film. А первому устроили премьеру на Московском кинофестивале, но только посетить ее из-за строгих правил безопасности смогли не так много человек, как хотелось бы авторам.

"Несмотря на вынужденный перерыв в производстве, российские компании представят не только известные проекты и форматы, но и новые ожидаемые сериалы - например, "Шерлок в России", "Псих", "Полет", проекты в производстве… MIPCOM остается главной международной площадкой для телевизионного бизнеса, которому сейчас необходимы зарубежные продажи, а также обмен опытом по выходу из общей кризисной ситуации. Организаторы это понимают и не просто создают условия для проведения переговоров, презентаций и скринингов онлайн, но и приглашают к обсуждению лидеров мировой медиаиндустрии, рассказывают о важнейших для профессионального сообщества кейсах - таких, например, как развитие корейского креативного рынка", отметила Александра Модестова, генеральный директор компании "Экспоконтент"(официальный представитель MIPCOM и MIPTV в России, Украине и СНГ).

"Российский экспортный центр продолжает поддерживать медиакомпании, ориентированные на экспорт. По итогам 2019 года российские аудио-визуальные компании, представленные на международных рынках под национальным брендом "Сделано в России" заключили экспортные сделки на сумму около полумиллиарда рублей. Сегодня мы стали очевидцами начала глобальной трансформации бизнес-процессов во всех отраслях: меняются каналы коммуникации, трансформируется инструмент продаж, а главные мировые рынки переходят в онлайн-формат. РЭЦ также адаптируется к новым реалиям и проводит виртуальные бизнес-миссии. Мы помогаем компаниям подготовить продукт к выходу на зарубежный рынок - с этого года российские продюсеры могут рассчитывать на новые формы государственной поддержки. Мы частично покрываем расходы на адаптацию контента и подготовку международных маркетинговых кампаний, а также продолжаем принимать заявки на возмещение части затрат зарубежных продюсеров, при организации съемок в России", рассказал Никита Гусаков, генеральный директор АО "Эскар", вице-президент Российского экспортного центра.

Среди российских проектов на MIPCOM Online+ будут также такие сериалы, как "Чики", "Наследники" (этот проект на стадии производства, премьера запланирована на 2021 год), "Зулейха открывает глаза", "Кухня", "Солдатки", "Триада", "Война семей", "Фитнес", "Звоните Ди Каприо!", "Агентство О.К.О", "Документалист. Охотник за призраками" "Территория", "Полет", "Игра на выживание", "Бывшие", "Надежда", "Хороший человек", "Содержанки", "Пищеблок", "Хрустальный", "Коса" "Бег улиток" "Сцены супружеской жизни" и другие. Видеосервис START и студия Yellow, Black and White представят международной аудитории сериал "257 причин, чтобы жить" - единственный российский сериал, отобранный в основной конкурс международного фестиваля сериалов Canneseries, проходящего параллельно с рынком в смешанном формате. За международные продажи проекта отвечает зарубежный дистрибьютор Beta Film.

Из телешоу - "Секрет", "Нам надо серьезно поговорить", "Пой без правил", "Двое на миллион", тревел-шоу "Мир Забесплатно", шоу талантов "Обложка", новый сезон реалити "Черный список", "Секрет на миллион" и другие проекты.

Из фильмов - "Текст" "Холоп", "Девятая", "Яга. Кошмар темного леса", "Аванпост", "Кома", "Калашников", "Робо", "Трое", "Фау 2: Побег из Ада", "Земля Эльзы" и другие.

Впервые в программах MIPCOM будет участвовать "Фестиваль Ералаш" - партнеров из Восточной Европы и Азии познакомят с брендом "Ералаш", а также шоу "Не может быть!" - компания планирует искать партнеров по копродукции для создания телевизионного контента для семейной аудитории.

Также на MIPCOM в этом году будут представлены российские сервисы, предоставляющие услуги продакшн и постпродакшн для кино, ТВ и интернета.