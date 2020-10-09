Косачев назвал условия отправки наблюдателей на повторные выборы в Киргизии

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев сообщил, при соблюдении каких условий верхняя палата парламента РФ направит наблюдателей на повторные парламентские выборы в Киргизии.

Ранее стало известно, что Центральная избирательная комиссия Киргизии до 6 ноября собирается назначить повторные выборы.

Совфед, пояснил Косачев в комментарии РИА Новости, направит наблюдателей при двух условиях. Во-первых, если будут соблюдены все конституционные процедуры по организации таких выборов с киргизской стороны. И, во-вторых, если будут соответствующие приглашения в адрес представителей РФ, включая международные структуры с российским участием. В таком случае "разумеется, надо будет направить наблюдателей", сказал сенатор.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам, что Россия заинтересована в стабильности в Киргизии и надеется на разрешение политического кризиса мирным путем. При этом она не согласилась с тем, что есть расхождения между оценками наблюдателей за парламентскими выборами в Киргизии и отменой итогов голосования. По словам Матвиенко, наблюдатели действовали строго в рамках своего мандата, и в частности наблюдатели от СФ "очень добросовестно отработали".