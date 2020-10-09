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09.10.2020 00:01
Рубрика: Культура

Во все колокола

Куранты на Спасской башне Московского Кремля зазвучали по-новому
Текст: Игорь Елков
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(8282)
В ночь на пятницу звонницу Спасской башни Кремля дооснастили 12 новыми колоколами. "Для чего часы и колокольный бой были отключены с 00.00 9 октября и до окончания работ", - уточняет ФСО.
Раз в несколько лет курантам Спасской башни нужна профилактика. Но в целом механизм вечный. Фото: Веленгурин Владимир/ ТАСС Раз в несколько лет курантам Спасской башни нужна профилактика. Но в целом механизм вечный. Фото: Веленгурин Владимир/ ТАСС
Раз в несколько лет курантам Спасской башни нужна профилактика. Но в целом механизм вечный. Фото: Веленгурин Владимир/ ТАСС

До этого на знаменитой звоннице было 17 колоколов. По историческим канонам она была заполнена лишь наполовину: в лучшие времена здесь размещались до 35 колоколов во главе с исполином: 2,2-тонным колоколом, который Петр I лично купил в Голландии.

Фото: Виктор Васенин
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Колокола настраивали под исполнение различных мелодий: при царе играли церковные гимны и марш Преображенского полка, после революции по указанию Ленина музыкальный барабан настроили на "Интернационал" и "Вы жертвою пали". Революционные мелодии древние колокола играли не от души, и в 1930-е годы ряд комиссий признал музыкальное звучание курантов неудовлетворительным и с мелодиями о революции было покончено.

В 1990-е колокола опять зазвучали, их настроили на фрагменты из оперы "Славься" и "Патриотической песни Глинки", а с нулевых исполняют еще и фразы из Гимна России.

Звонница отменно справлялась с часовым боем и исправно отбивает четверти. Которые у каждого человека, рожденного в нашей стране, вызывают приступ ностальгии. Мелодичный перезвон, затем - бой главного колокола. Без этого и Новый год - не Новый год. Да и вообще: "Бьют часы на Спасской башне, вспоминаю день вчерашний, и звонят колокола...".

Куранты на Спасской башне - одни из древних часов мира и, пожалуй, самые неубиваемые. Их тщетно взрывал Наполеон и расстреливали большевики

Но для полноценного исполнения мелодий 17 колоколов не хватало. Специалисты отмечали, что гимн звучал недостаточно выразительно. 12 новых колоколов ситуацию изменят. "Впредь музыкальные произведения будут звучать в полной октаве", - сообщили корреспонденту "РГ" в общественном совете фестиваля "Спасская башня", который выступил инициатором проекта.

Идею поддержали. Обновленная звонница - плод совместных усилий администрации президента, минкультуры, ФСО и "Общества церковных звонарей" при участии Фонда Андрея Первозванного.

В центре Москвы сакральный перезвон хорошо слышен, а с Красной площади можно рассмотреть верхние ярусы Спасской башни, на которых установлены колокола. Но чисто обывательский интерес подогревается интригой: а как там, внутри? Представьте себе: очень круто (ты же стоишь вровень с куполами храма Василия Блаженного!), но при этом... столь же непонятно. Нагромождение исполинских рычагов и шестерен, грузов, противовесов. Положение спасают пояснительные надписи: на огромном музыкальном барабане - программируемом медном цилиндре - размещена лаконичная табличка: "А. Александров. Гимн".

Но принцип "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать" здесь не работает. Это надо слышать. Хотя для лучшего восприятия надо еще знать, что исполняют мелодии самые древние в Европе механические часы. И, пожалуй, самые надежные.

Фото: Марина Балыш / "Спасская башня"
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Их пытался взорвать Наполеон: пороховой заряд разрушил часть Кремлевской стены, но башня и куранты уцелели. Во время революции в Спасскую башню попал 6-дюймовый снаряд. Батарея этих морских орудий-монстров вела огонь по Кремлю с Воробьевых гор. В переводе старых дюймов в более понятные нам единицы - это 152 мм. Такой снаряд может проломить броню крейсера и отправить на дно эсминец. Бед он, конечно, натворил, но куранты выстояли. И после ремонта были введены в строй. Представьте себе: за четырьмя 6-метровыми циферблатами отнюдь не новодельный, а древний механизм, который принципиально не менялся с глобальной реставрации 1851 года. Весом 25 тонн без учета колоколов. И "платформа" для этих часов уникальная: башня была закончена в 1491 году. Правда, наши предки несколько веков ее знали под другим именем. До 1658 года называли Фроловской.

Разумеется, куранты нуждаются в регулярном косметическом ремонте, крайний раз его проводили перед Новым годом: были укреплены приводы стрелок со стороны Кремля. Но в целом, по оценке экспертов, куранты на Спасской могут работать неограниченное время.

Кстати

Для наших предков куранты на Спасской башне были еще и своего рода компасом. Как сейчас навигация в смартфонах. Город не освещали, и звон колоколов в ночи служил ориентиром. Где бьют куранты - там центр, там Кремль.

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